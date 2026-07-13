Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

Сезон 2026 във Формула 1 продължава с още една класика в жанра, а именно Гран При на Белгия от пистата „Спа“. На легендарното трасе в Ардените също така ще има състезания от Формула 2 с Никола Цолов и Формула 3, а тук може да намерите програмата за предстоящия състезателен уикенд, като всички часове са в българско време.

Петък (17 юли):

10:55 часа – Формула 3 тренировка

12:05 часа – Формула 2 тренировка

14:30 часа – Формула 1 първа тренировка

16:00 часа – Формула 3 квалификация

16:55 часа – Формула 2 квалификация

18:00 часа – Формула 1 втора тренировка

Събота (18 юли):

11:00 часа – Формула 3 спринт (12 обиколки)

13:30 часа – Формула 1 трета тренировка

15:15 часа – Формула 2 спринт (18 обиколки)

17:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя (19 юли):

9:30 часа – Формула 3 основно състезание (15 обиколки)

11:00 часа – Формула 2 основно състезание (25 обиколки)

16:00 часа – Формула 1 състезание (44 обиколки)

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Снимки: Sportal.bg