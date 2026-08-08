Контузия вади доминатора в Moto3 от Гран При на Великобритания

Доминаторът в Moto3 от началото на 2026 година Максимо Килес ще пропусне утрешната Гран При на Великобритания, след като получи контузия при падане по време на днешната квалификация на „Силвърстоун“.

Испанският пилот на Аспар направиха тежък хайсайд на изхода от последния завой в преследването на полпозишъна на британското трасе. Още след падането беше видимо, че Килес изпитва дискомфорт, а впоследствие той посети и медицинския център.

MASSIVE crash for Maximo Quiles 😱



He's walking away but he's holding his arm 👀#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/5ydluxz1g0 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 8, 2026

Там е било остановено, че Килес има фрактура на дясната си ключица и съответно няма да може да участва в утрешното състезание. Пред него испанецът има аванс от цели 104 точки пред Брайън Уриарте в битката за титлата. Уриарте ще започне състезанието за Гран При на Великобритания от седмата позиция на стартовата решетка.

Добрата новина за Килес е, че сега в календара има още една по-дълга пауза преди следващия кръг, който ще се проведе в Арагон между 28 и 30 август.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages