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Кими Антонели поведе в края на втората тренировка на "Спа"

  • 17 юли 2026 | 19:02
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Кими Антонели поведе в края на втората тренировка на "Спа"

Водачът в генералното класиране във Формула 1 Андреа Кими Антонели излезе начело в края на втората свободна тренировка преди надпреварата за Гран При на Белгия.

В рамките на втория час за подготовка на „Спа“ италианският пилот на Мерцедес завъртя най-добра обиколка за 1:45.944 с меките гуми по време на квалификационните симулации в средата на сесията. В нея Антонели беше единственият пилот, който успя да слезе под 1:46 за обиколка.

Втори, на 0.190 секунди зад италианеца, се класира световният шампион Ландо Норис, а тройката с пасив от 0.472 оформи Макс Верстапен, който беше най-бърз в откриващата тренировка по-рано през деня. Люис Хамилтън и Исак Хаджар се класираха четвърти и пети, изоставайки с 0.747 и 0.770 от лидера.

Съотборникът на Антонели и негов най-близък преследвач в битката за титлата Джордж Ръсел завърши втората подготвителна сесия в Белгия едва осми, с доста притеснителния пасив от 1.285. Пред британеца на шести и седми се класираха Оскар Пиастри и Франко Колапинто, а в топ 10 зад Ръсел влязоха още пилотите на Рейсинг Булс Арвид Линдблад и Лиам Лоусън. Победителят от последното състезание във Великобритания Шарл Леклер остана в подножието на десетката, заемайки 11-то място.

За разликата от първата тренировка, която мина без съществени инциденти и прекъсвания, във втората сесия имаше общо две паузи. Първата от тях дойде 11 минути след началото на тренировката, защото по трасето имаше изкаран чакъл от зоните за сигурност, който трябваше да бъде почистен. Прекъсването беше сравнително кратко и  тренировката беше подновена при оставащи 43 минути на часовника.

Точно в началото на финалната четвърт от 60/минутната сесия Пиер Гасли имаше доста тежък инцидент на изхода от 13-ия завой. Френският пилот на Алпин се удари в стената, което нанесе доста сериозни щети по колата му и наложи второто спиране на сесията.

На фона на количеството отломки по трасето и нуждата болидът на Гасли да бъде репатриран, това прекъсване отне доста повече време и тренировката беше подновена при оставащи едва две минути. За щастие, въпреки сериозността на удара, Гасли нямаше проблем да излезе от колата си на собствен ход, след което беше прибран в гаража от медицинския автомобил, но без да посещава медицинския център.

Уикендът за Гран При на Белгия, десети кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи утре (18 юли) в 13:30 часа българско време с третата и последна свободна тренировка на „Спа“.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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