Никола Цолов с отлична позиция да се бори за две победи и на "Спа"

Лидерът в генералното класиране във Формула 2 Никола Цолов се постави в отлична позиция да се бори за победите и в двете състезания на „Спа“, след като се класира четвърти в квалификацията на белгийското трасе. Така Българския лъв ще започне утрешния спринт седми, а в неделя ще заеме четвъртата позиция на старта за основната надпревара в Ардените.
Квалификацията на „Спа“ започна на леко мокра писта след дъжда, който започна да пада в хода на квалификацията във Формула 3 и дори хвана и старта на квалификационната битка във Формула 2. Въпреки това още от самото начало всички пилоти използваха сликовете, защото нямаше достатъчно вода по трасето, която да наложи преминаването към гумите за мокра настилка.
В първите минути съотборникът на Цолов в Кампос, Ноел Леон, се завъртя на изхода от „Радийон“ и изгаси двигателя си, което наложи първото от общо двете спирания на сесията. Мексиканецът обаче успя да рестартира колата си, използвайки топографията на пистата, като той се спусна на заден ход по „Радийон“ и запали двигателя си така.
След подновяването на квалификацията, доста пилоти направиха по една летяща обиколки с първия си комплект супер меки гуми, а други – две. Цолов беше сред тези, които направиха по само един тур, а след него Българския лъв заемаше третата позиция зад Алекс Дън и Рафаел Камара, като от тях единствен Камара направи две летящи обиколки.
Във финалните десет минути състезателите сложиха втория си комплект супер меки гуми за решителни летящи турове. И тук обаче имаше едно спиране на квалификацията, което дойде след като Лорънс ван Хьопен загуби мощност в своята кола и спря на пистата на старт-финалната права.
При рестарта с оставащи 3:26 на часовника беше ясно, че пилотите ще имат време за само една летяща обиколка. В своя тур Цолов постигна 1:56.699, което му беше достатъчно за четвъртото място.
Победител в квалификацията стана Рафаел Камара, който завъртя обиколки за 1:56.306, за да спечели своя четвърти полпозишън от началото на сезона. До бразилеца на първата редица в неделя ще застане Тасанапол Интрапувашак, който беше със само 0.039 секунди по-бавен от него. Пред Цолов на втория ред ще се нареди Дън, а топ 10 в квалификацията оформиха Джон Бенет, Дино Беганович, Джошуа Дюрксен, Роман Билински, Мартиниус Стеншорн и Леон.
Почти сигурно обаче Леон ще загуби своето най-добро време, защото беше причината за първия червен флаг в хода на квалификацията. Така той няма да може да стартира от полпозишъна в спринта след обръщането на първите десетима на стартовата решетка. Вместо него от първото място ще потегли Себастиан Монтоя, който остана 11-ти в квалификацията.
Спринтовата надпревара на пистата „Спа“ е предвидена за утре (18 юли) от 15:15 часа българско време. Тя ще бъде с продължителност от едва 18 обиколки на най-дългото трасе в календара на Формула 2.
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Снимки: Imago