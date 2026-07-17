Никола Цолов с отлична позиция да се бори за две победи и на "Спа"

Лидерът в генералното класиране във Формула 2 Никола Цолов се постави в отлична позиция да се бори за победите и в двете състезания на „Спа“, след като се класира четвърти в квалификацията на белгийското трасе. Така Българския лъв ще започне утрешния спринт седми, а в неделя ще заеме четвъртата позиция на старта за основната надпревара в Ардените.

Квалификацията на „Спа“ започна на леко мокра писта след дъжда, който започна да пада в хода на квалификацията във Формула 3 и дори хвана и старта на квалификационната битка във Формула 2. Въпреки това още от самото начало всички пилоти използваха сликовете, защото нямаше достатъчно вода по трасето, която да наложи преминаването към гумите за мокра настилка.

Green light 🟢



HERE WE GO! 🤩



The rain is falling, but the Supersofts are on 👀



Strap yourselves in, because this is going to be exciting!#F2 #BelgianGP pic.twitter.com/JxA4wlXnN4 — Formula 2 (@Formula2) July 17, 2026

В първите минути съотборникът на Цолов в Кампос, Ноел Леон, се завъртя на изхода от „Радийон“ и изгаси двигателя си, което наложи първото от общо двете спирания на сесията. Мексиканецът обаче успя да рестартира колата си, използвайки топографията на пистата, като той се спусна на заден ход по „Радийон“ и запали двигателя си така.

RED FLAGS 🚩



Noel León spins at the top of Eau Rouge but has managed to keep the car going and has returned to the pits #F2 #BelgianGP pic.twitter.com/tBl3CqBNyp — Formula 2 (@Formula2) July 17, 2026

След подновяването на квалификацията, доста пилоти направиха по една летяща обиколки с първия си комплект супер меки гуми, а други – две. Цолов беше сред тези, които направиха по само един тур, а след него Българския лъв заемаше третата позиция зад Алекс Дън и Рафаел Камара, като от тях единствен Камара направи две летящи обиколки.

Rafael Câmara goes for a second lap and improves to go back up to second ⬆️#F2 #BelgianGP pic.twitter.com/ve43pgnIRc — Formula 2 (@Formula2) July 17, 2026

Във финалните десет минути състезателите сложиха втория си комплект супер меки гуми за решителни летящи турове. И тук обаче имаше едно спиране на квалификацията, което дойде след като Лорънс ван Хьопен загуби мощност в своята кола и спря на пистата на старт-финалната права.

RED FLAGS 🚩



Laurens van Hoepen has stopped on the main straight



Alex Dunne had just gone fastest of all in the first sector but will now have to go again #F2 #BelgianGP pic.twitter.com/itmjdzuqzS — Formula 2 (@Formula2) July 17, 2026

При рестарта с оставащи 3:26 на часовника беше ясно, че пилотите ще имат време за само една летяща обиколка. В своя тур Цолов постигна 1:56.699, което му беше достатъчно за четвъртото място.

Nikola Tsolov goes onto provisional pole!



Can anyone beat his 1:56.699? 👀#F2 #BelgianGP pic.twitter.com/nt3zuA53TQ — Formula 2 (@Formula2) July 17, 2026

Победител в квалификацията стана Рафаел Камара, който завъртя обиколки за 1:56.306, за да спечели своя четвърти полпозишън от началото на сезона. До бразилеца на първата редица в неделя ще застане Тасанапол Интрапувашак, който беше със само 0.039 секунди по-бавен от него. Пред Цолов на втория ред ще се нареди Дън, а топ 10 в квалификацията оформиха Джон Бенет, Дино Беганович, Джошуа Дюрксен, Роман Билински, Мартиниус Стеншорн и Леон.

YES! Rafael Câmara beats the time set by Tsolov to take his fourth @aramco pole of the season!



A 1:56.306 is enough for the Brazilian!#F2 #BelgianGP pic.twitter.com/i7ySSBSV4R — Formula 2 (@Formula2) July 17, 2026

Почти сигурно обаче Леон ще загуби своето най-добро време, защото беше причината за първия червен флаг в хода на квалификацията. Така той няма да може да стартира от полпозишъна в спринта след обръщането на първите десетима на стартовата решетка. Вместо него от първото място ще потегли Себастиан Монтоя, който остана 11-ти в квалификацията.

Спринтовата надпревара на пистата „Спа“ е предвидена за утре (18 юли) от 15:15 часа българско време. Тя ще бъде с продължителност от едва 18 обиколки на най-дългото трасе в календара на Формула 2.

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Снимки: Imago