Кими Антонели напълно разби конкуренцията в квалификацията на "Спа"

Андреа Кими Антонели спечели своя втори пореден и общо шести полпозишъна от началото на сезона във Формула 1, след като триумфира в квалификацията преди утрешната Гран При на Белгия.

Италианецът завоюва първата позиция на старта на „Спа“ с обиколка за 1:44.361, която той записа в самия край на Q3. С нея той победи с цели 0.317 секунди Макс Верстапен в битката за полпозишъна, като четирикратният шампион ще тръгне от второто място на стартовата решетка.

POLLEEEEE FOR KIMI 🇧🇪



Lovely stuff 🤩 pic.twitter.com/qXh6lOKqGb — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 18, 2026

Трети в квалификацията завърши световният шампион Ландо Норис, който беше лидер след първите обиколки в Q3. Британецът обаче допусна неточност във втората си обиколка и излезе от пистата в 13-ия завой, след което дори не довърши тура си и направо се прибра в бокса.

Lando is fastest after the first Q3 runs 💨



TOP 10

Norris*

Antonelli

Leclerc

Verstappen

Hamilton

Russell

Piastri

Lindblad

Bortoleto

Hadjar



*A reminder that Norris is taking a 10-place grid penalty after opting for a new power unit this weekend #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/fpUNNjrfzv — Formula 1 (@F1) July 18, 2026

Още по-разочароващото за пилота на Макларън е, че той ще трябва да стартира едва 13-ти в резултат на наказанието на десет позиции, което ще му бъде наложено за използването на допълнителен компонент в задвижващата система на неговата кола този уикенд. Така от третата позиция ще потегли Джордж Ръсел, а до него на втората реди ще се нареди победителят от последното състезание във Великобритания Шарл Леклер.

Ландо Норис с наказание за Гран При на Белгия

Люис Хамилтън и миналогодишният победител в Белгия ще оформят третата редица пред Арвид Линдблад и Габриел Бортолето, които ще разделят четвъртия ред. Линдблад се възползва максимално от обновената кола на Рейсинг Булс, с която той разполага на „Спа“, за да запише най-силната си квалификация във Формула 1.

Arvid P-ATE that one 🍽️



Mega effort from Liam, he’ll start from a strong position tomorrow 💪#F1 #VCARB #BelgianGP pic.twitter.com/F04000umWS — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) July 18, 2026

На последното място в Q3 завърши Исак Хаджар от Ред Бул, който също е наказан и ще стартира последен утре. Единствената задача на французина в заключителните минути на битката за полпозишъна беше да помага на съотборника си Верстапен с въздушна струя в третия сектор, което определено помогна на Верстапен.

Hadjar is giving Verstappen a tow in the opening Q3 run 👀#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/pozZ7YWG6P — Formula 1 (@F1) July 18, 2026

Първи извън топ 10 в квалификацията остана Лиам Лоусън с необновения болид на Рейсинг Булс, който завърши на 0.038 зад Бортолето в битката за последното място в решителните 13 минути на битката за полпозишъна. Заедно с Лоусън участието си в квалификацията в края на Q2 приключиха още Пиер Гасли, Франко Колапинто, Нико Хюлкенберг, Карлос Сайнц и Оливър Беарман.

❌ ELIMINATED IN Q2 ❌



11: Lawson

12: Gasly 📸

13: Colapinto

14: Hulkenberg

15: Sainz

16: Bearman#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/npxiDQpU6z — Formula 1 (@F1) July 18, 2026

След завършека на Q2 Хюлкенберг спря на пистата заради теч в хидравличната система на неговото Ауди. Германецът паркира на много удобно място, което позволи на маршалите бързо да изтеглят колата му зад предпазните мантинели и така началото на Q3 беше забавено минимално.

Hulkenberg, who was knocked out in Q2, has to stop on his way back to the pits



A hydraulic leak the apparent cause #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/7kWRFKk64P — Formula 1 (@F1) July 18, 2026

В края на Q1 едва 0.007 разделиха Алекс Албон и Беарман в спора за последното място в Q2, което стана притежание на пилота на Хаас, докато Албон отпадна от квалификацията. Заедно с тайландския състезател на Уилямс елиминирани от битката за полпозишъна след първите ѝ 18 минути бяха още Естебан Окон, Валтери Ботас, Серхио Перес, Фернандо Алонсо и Ланс Строл.

❌ ELIMINATED IN Q1 ❌



17: Albon

18: Ocon 📸

19: Bottas

20: Perez

21: Alonso

22: Stroll#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/9MtBbkjgFA — Formula 1 (@F1) July 18, 2026

Представянето на Окон, чието бъдеще в Хаас е обект на дискусии от няколко месеца насам, беше изключително разочароващо. Французинът изостана с цели 0.688 от съотборника си Беарман и изпревари със само 0.022 Ботас. В същото време дуото на Астън Мартин, Алонсо и Строл, бяха с по над две секунди по-бавни от следващия най-бавен пилот (Перес) в последната квалификация преди големият пакет с подобрения по AMR26, който ще дебютира в Унгария след седмица.

Състезанието за Гран При на Белгия, десети кръг за сезон 2026 във Формула 1, е предвидено за утре (19 юли) от 16:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages