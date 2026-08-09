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Фитипалди: Ако напусне Ред Бул, Верстапен ще задейства "музикални столове" във Формула 1

  • 9 авг 2026 | 10:49
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Според двукратния шампион във Формула 1 Емерсон Фитипалди, евентуално напускане на Макс Верстапен от Ред Бул още тази година би предизвикало ефект, подобен на „музикални столове“.

Настоящият договор на Верстапен е до края на сезон 2028, след като той подписа удължаване след спечелването на първата си титла преди пет години. Въпреки това се носят слухове, че споразумението включва клаузи за прекратяване, свързани с представянето на отбора. Тези клаузи станаха актуална тема за разговор тази година на фона на спада в конкурентоспособността на Ред Бул.

Верстапен все още не е потвърдил официално мястото си на стартовата решетка за следващата година, като някои теории го свързват с преминаване в конкурентен отбор или дори с пълно оттегляне от Формула 1. Фитипалди обаче признава, че нидерландецът изглежда лоялен към Ред Бул.

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„Винаги е трудно да се дава мнение за това, което се случва“, заяви бразилецът пред официалния сайт на Формула 1.

„Не познавам отношенията му. Не знам какво правят за следващата година. Макс е невероятен талант. Той носи колата на гърба си. Мисля, че изпитва голяма лоялност към отбора и това ми харесва. Винаги съм обичал да се състезавам дълги години за един отбор, доколкото е възможно. Мисля, че той притежава тази лоялност.

„Но е възможно той да си тръгне. Ако това се случи, ще станем свидетели на „музикални столове“. Това ще раздвижи всички. Мисля, че тази част от Формула 1 е вълнуваща. Феновете се питат: „Кой ще бъде там? Къде отиват?“. Това е част от спорта“, завърши Фитипалди.

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Снимки: Gettyimages

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