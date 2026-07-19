Очаквайте на живо: Никола Цолов стартира 4-ти на "Спа"

Време е и за основното състезание от осмия състезателен уикенд за сезон 2026 във Формула 2, който се провежда на пистата „Спа“ в Белгия. Никола Цолов ще стартира от четвъртата позиция на стартовата решетка, на която той финишира и във вчерашния спринт на белгийското трасе.

Никола Цолов увеличи аванса си на върха във Формула 2 с 4-то място на "Спа"

От полпозишъна, неговият четвърти за сезона, ще потегли Рафаел Камара, който ще има Тасанапол Интрапувашак за компания на първата редица. До Цолов на втория ред ще застане Алекс Дън, а зад тях топ 10 ще оформят Джон Бенет, Дино Беганович, вчерашният победител Джошуа Дюрксен, Роман Билински, Мартиниус Стеншорн и Себастиан Монтоя.

Най-близкият преследвач на Цолов в битката за титлата, Габриеле Мини, ще потегли едва 14-ти. Преди днешното състезание Българския лъв води с 22 точки на италианския си съперник и с 49 пред Камара, който заема третото място в генералното класиране.

Основното състезание на „Спа“ стартира в 11:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

Снимки: Red Bull Content Pool

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