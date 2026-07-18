Кими Антонели начело и преди квалификацията в Белгия, Хамилтън катастрофира

Водачът в генералното класиране във Формула 1 Андреа Кими Антонели беше най-бърз и в последната свободна тренировка преди квалификацията и състезанието за Гран При на Белгия.

В хода на финалния час за подготовка италианският пилот на Мерцедес завъртя най-добра обиколка от 1:45.990 още в първия си летящ тур в хода на сесията. С втория си комплект гуми в заключителните минути Антонели допусна грешка в първия завой в първия си опит, след което имаше неточност в „Ле Комб“ във втория си, което не му позволи да подобри своя резултат от началото на тренировката.

Както беше и във вчерашната втора подготвителна сесия, така и сега зад Антонели втори и трети се класираха Ландо Норис и Макс Верстапен. Световният шампион Норис изостана с 0.139 секунди от Антонели, а пасивът на Верстапен беше 0.148.

Lando's hooked up a lap 💪



He goes P2 and gets within 0.139s of Antonelli#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/ZiA0578Ndx — Formula 1 (@F1) July 18, 2026

След като изостана с над 1.2 секунди вчера, Джордж Ръсел не започна добре и днешната финална тренировка, в чието начало той също имаше пасив от над секунда спрямо съотборника си Антонели. Постепенно обаче британецът успя да подобри своя резултат, като в крайна сметка зае четвъртата позиция с изоставане от 0.367.

Russell goes again but can't get close to his team mate



Frankly, no one can right now!



TOP 5

Antonelli 1:45.990

Hamilton +0.799s

Verstappen +0.847s

Russell +1.051s

Leclerc +1.132s#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/GPQHLKhWm3 — Formula 1 (@F1) July 18, 2026

Зад него на петата позиция завърши Люис Хамилтън, за когото сесията завърши с удар в стената на изхода от 13-ия завой. Инцидентът на седемкратния шампион беше почти идентичен с този на Пиер Гасли от вчерашната втора тренировка. Предвид пораженията по колата на британеца, неговото участие в квалификацията по-късно днес е под известна въпросителна, като за механиците на Ферари сега предстои състезание с времето.

В самата сесия Хамилтън изостана с 0.392 от Антонели, а зад него на шестата позиция се класира съотборникът му Шарл Леклер. В топ 10 в края на последния час за подготовка на „Спа“ влязоха още Оскар Пиастри, Нико Хюлкенберг, Габриел Бортолето и Исак Хаджар.

В средата на тренировката френският пилот имаше технически проблем, който не му позволи да излезе на пистата. Неговият двигател просто изгасна, докато той се движеше с ниска скорост в пит-лейна и с помощта на маршалите и механиците на Ред Бул той беше върнат в гаража на своя тим преди отново да се появи на пистата по-късно.

Квалификацията за Гран При на Белгия, десети кръг за сезон 2026 във Формула 1, е предвидена 17:00 часа българско време по-късно днес.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages