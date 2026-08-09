Ще стане ли Хорхе Мартин 12-ят пореден различен победител на "Силвърстоун"?

Хорхе Мартин ще се опита да удължи серията от поредни различни победители в Гран При на Великобритания в MotoGP по време на днешното състезание на „Силвърстоун“.

Световният шампион за 2024 година ще стартира от полпозишъна, който си заслужи с брилянтната си обиколка в самия край на вчерашната квалификацията. С нея той изпревари със само 0.021 секунди Раул Фернандес от екипа на Тракхаус Априлия, който ще стартира втори, а първата редица ще оформи вторият пилот на американския тим – Ай Огура.

Хорхе Мартин победи дуото на Тракхаус и грабна полпозишъна на "Силвърстоун"

Във вчерашния спринт победата грабна Мартин, който беше недосегаем в дистанцията от 10 обиколки. В нея деградацията на меката задна гума беше силно изразена, най-вече при моторите на Дукати, като се очаква това да се повтори и днес, въпреки че всички ще заложат на средно твърдата смес за двойна по-дългата дистанция от 20 тура на най-дългото трасе в календара на MotoGP.

Ако Мартин спечели днес, той ще оформи своя втори дубъл за сезона след този, който записа в Льо Ман по-рано. Освен това Мартинатора ще стане 12-ят пореден различен победител в състезание от MotoGP на „Силвърстоун“, като началото на тази серия датира от 2013 година. Тя ще продължи, ако победата днес не бъде спечелена от някой измежду Марко Бедзеки, Енеа Бастианини, Франческо Баная, Фабио Куартараро, Алекс Ринс и Марк Маркес.

В генералното класиране преди надпреварата във Великобритания лидер с 220 точки е Мартин, който води със 17 пред Огура и с 27 пред съотборника си Бедзеки. След трудния си спринт на британското трасе световният шампион Марк Маркес се смъкна на четвъртата позиция с изоставане от 29 пункта спрямо лидера.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Силвърстоун"

Надпреварата за Гран При на Великобритания, 12-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, започва днес в 15:00 часа българско време и ще може да бъде проследена на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP

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Снимки: Sportal.bg