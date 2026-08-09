Марк Маркес обясни проблема в спринта на "Силвърстоун", който "никога преди не е имал"

Марк Маркес разкри, че екстремният спад в представянето на гумите, който е изпитал по време на спринтовото състезание от Гран При на Великобритания, е бил проблем, „какъвто никога не е имал в тренировките“.

Пилотът на заводския отбор на Дукати се бореше за място в топ четири в началните етапи на спринта от 10 обиколки, преди темпото му рязко да се срине. Разликата между най-бързата и най-бавната обиколка на Маркес в спринта беше около пет секунди, като той се смъкна до девето място и едва удържа последната позиция в точките, финиширайки с аванс от само 0.027 пред Диого Морейра.

Not an easy day in @marcmarquez93's office as he JUST managed to salvage one Sprint point 😓#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/Ohx3qThnUo — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 8, 2026

Маркес заяви, че е „рискувал много да не катастрофира“, за да се опита да запази точката, и е бил изненадан от спада в представянето на гумите, който е изпитал.

„Разочарован съм, защото в спринтовото състезание изпитахме ново усещане, като в тренировките никога не сме имали такъв спад в задната гума.



„Не бях единственият; много пилоти го имаха, но аз бях този, който пострада най-много, защото започна много рано. Още в четвъртата обиколка започнах да усещам огромен спад, а след това просто се опитах да оцелея и да завърша състезанието. Защото, когато бях на седма, шеста позиция, страдах много, рискувах много да катастрофирам, а разликата в точките между шесто място и нула е само три-четири точки.



„Искам да кажа, не че температурата беше много по-ниска, защото обикновено при ниски температури... проблемът е, че не беше износване на гумата, а грейнинг. А когато имаш грейнинг, сякаш каучукът не работи при правилната температура“, коментира Маркес.

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Запитан дали средно твърдата задна гума в основното състезание ще промени нещо, световният шампион не беше убеден: „Надявам се, бих искал, но на хартия меките и средните гуми са много, много сходни.



„Имах огромно разклащане с тази задна гума и въздушната възглавница се отвори, защото вече бях на земята. Но след това въздушната възглавница се задейства, но за щастие останах на мотора“, каза той.

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Снимки: Gettyimages