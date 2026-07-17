Ударно начало на уикенда в Белгия за Никола Цолов

Лидерът в генералното класиране във Формула 2 Никола Цолов започна осмия състезателен уикенд за сезон 2026, давайки най-доброто време в свободната тренировка на „Спа“ в Белгия.

В рамките на 45-минутната подготвителна сесия в Ардените Българкия лъв завъртя най-добра обиколка от 1:58.927 на най-дългото трасе в календара. По този начин той изпревари с 0.199 секунди Мартиниус Стеншорн от екипа на Родин, който се нареди втори.

First driver into the 1:58's! 👀🟣



Tsolov claims top spot just ahead of Stenshorne and Bilinski 👏#F2 #BelgianGP pic.twitter.com/LPSslrNdSv — Formula 2 (@Formula2) July 17, 2026

Вторият пилот на Родин, Алекс Дън, направи обиколка, която беше с 0.127 по-бавна от тази на Цолов, но тя беше изтрита заради излизане от пистата от страна на ирландеца на изхода от „Автобусната спирка“ в началото на неговия летящ тур. Реално Дън остана без конкурентно време, след като загуби всичките си обиколки заради излизания от границите на трасето.

Dunne climbs to P2! 👏



However, the Irishman loses his time for track limits at Turn 19... ⚠️#F2 #BelgianGP pic.twitter.com/pZQvV9nUGm — Formula 2 (@Formula2) July 17, 2026

Сесията завърши с червен флаг, който беше показан след инцидент на Нико Вароне в 14-ия завой. Преди това аржентинецът беше дал третото най-добро време с пасив от 0.326 спрямо Българския лъв.

🔴 RED FLAG 🔴



Nico Varrone hits the barriers after a strong start to the weekend in P3



#F2 #BelgianGP pic.twitter.com/yhE87EsMFn — Formula 2 (@Formula2) July 17, 2026

Катастрофата на Вароне стана точно пред погледа на Цолов, който се движеше непосредствено зад аржентинеца. Заради показания червен флаг Българския лъв не можа да подобри още повече своето топ постижение, като в края на втория сектор той се движеше с аванс от 0.105 пред него.

Осмият кръг за сезона във Формула 2 ще продължи в 16:55 часа българско време по-късно днес с квалификацията, която ще определи реда на стартиране и за спринта, и за основното състезание на „Спа“.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

Снимки: FIA Formula 2

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