Гран При на Белгия: Антонели начело, Верстапен изпревари Леклер, Ръсел отпадна (следете на живо)

Битката за титлата във Формула 1 през 2026 година продължава с още една класира в жанра, а именно Гран При на Белгия на „Спа“. От полпозишъна в Ардените потегли лидерът в генералното класиране Андреа Кими Антонели, който раздели първата редица с четирикратния шампион Макс Верстапен.

Who will be lifting this in a couple of hours? 🤔#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/5EDxfmSAQW — Formula 1 (@F1) July 19, 2026

Най-интересното от надпреварата за Гран При на Белгия във Формула 1:



За старта пилотите масово направиха очаквания избор да стартират със средно твърдите сликове, а първото изключение беше тръгналият 13-ти Норис, който избра твърдата смес. Освен него на тази стратегия заложиха още Перес, Строл, Хаджар и Алонсо. Ботас и Сайнц пък подходиха най-агресивно, залагайки на меките гуми за първата си серия от обиколки.

Kimi Antonelli leads the drivers off on the formation lap 👉#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/HOrPrJwMsq — Formula 1 (@F1) July 19, 2026

Старт - Добро потегляне за Антонели, който нямаше проблем в спринта до първия завой и запази първата си позиция пред Верстапен, Ръсел и Леклер. В подхода за "Червената вода" обаче Верстапен излезе начело. На правата "Кемъл" имаше нова разменя на позиция, а след нея Антонели си върна първата позиция през Леклер и Верстапен. В същото време Хамилтън и Ръсел се докоснаха в "Ле Комб" и пилотът на Мерцедес се озова в зоната за сигурност и вън от състезанието.

1/44 - Кола за сигурност! Заради паркирания болид на Ръсел състезанието беше неутрализирано още преди края на първата му обиколка. След целия хаос в началото Антонели водеше пред Леклер, Верстапен, Пиастри, Хамилтън, Лоусън, Линдблад, Колапинто, Бортолето и Норис, които оформяха топ 10.

DRAMA ON THE OPENING LAP 😮



George Russell spins at Les Combes and is OUT of the race ❌#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/7vy8MDZYu8 — Formula 1 (@F1) July 19, 2026

Хаджар, Беарман, Перес, Ботас и Окон използваха появата на колата за сигурност, за да спрат в бокса. За Окон стопът беше наложителен, тъй като той имаше спукана предна лява гума след контакт със съотборника му Беарман в средата на обиколката.

2/44 - Хаджар направи второ спиране в бокса, за да се върне към твърдите гуми, с които да опита да изкара до финала на дистанцията.

3/44 - Колата на сигурността продължаваше да води колоната, тъй като на части от пистата имаше изкаран чакъл, който на "Спа" е много остър и състезателният директор Руи Маркеш изчакваше почистване на трасето преди възобновяването на надпреварата.

4/44 - Рестарт! Пистата беше почистена и това позволи рестартирането на състезанието с Антонели начело. Италианецът тръгна доста рано, в опита си да хване Леклер неподготвен. Изпреварванията бяха забранени до пресичането на старт-финалната линия.

The Safety Car comes in and we are racing again!



TOP 5

Antonelli

Leclerc

Verstappen

Piastri

Hamilton #F1 #BelgianGP LAP 5/44 pic.twitter.com/ND3E57FIZS — Formula 1 (@F1) July 19, 2026

5/44 - Хамилтън атакува и изпревари Пиастри в спирането за "Ла Сурс", но австралиецът имаше повече скорост на спускането към "Червената вода", която му позволи моментално да си върне четвъртата позиция.

6/44 - С по-висока скорост на правата "Кемъл" Верстапен успя да изпревари Леклер и да се върне на второто място, което загуби в първата обиколка.

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Снимки: Gettyimages