Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP

След едномесечната лятна пауза MotoGP се завръща с надпреварата за Гран При на Великобритания, която ще постави началото на втората половина на сезон 2026 в кралския клас. Тук може да намерите програмата на предстоящия уикенд на „Силвърстоун“, като всички часове са в българско време.

Петък (7 август):

12:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка

12:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка

13:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка

16:15 часа – Moto3 официална тренировка

17:05 часа – Moto2 официална тренировка

18:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (8 август):

11:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка

12:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка

13:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка

13:50 часа – MotoGP квалификация

15:45 часа – Moto3 квалификация

16:40 часа – Moto2 квалификация

18:00 часа – MotoGP спринт (10 обиколки)

Неделя (9 август):

11:40 часа – MotoGP загрявка

13:15 часа – Moto2 състезание (17 обиколки)

15:00 часа – MotoGP състезание (20 обиколки)

16:30 часа – Moto3 състезание (15 обиколки)

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg