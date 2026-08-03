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Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP

  • 3 авг 2026 | 08:04
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Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP

След едномесечната лятна пауза MotoGP се завръща с надпреварата за Гран При на Великобритания, която ще постави началото на втората половина на сезон 2026 в кралския клас. Тук може да намерите програмата на предстоящия уикенд на „Силвърстоун“, като всички часове са в българско време.

Петък (7 август):
12:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка
12:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка
13:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка
16:15 часа – Moto3 официална тренировка
17:05 часа – Moto2 официална тренировка
18:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (8 август):
11:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка
12:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка
13:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка
13:50 часа – MotoGP квалификация
15:45 часа – Moto3 квалификация
16:40 часа – Moto2 квалификация
18:00 часа – MotoGP спринт (10 обиколки)

Неделя (9 август):
11:40 часа – MotoGP загрявка
13:15 часа – Moto2 състезание (17 обиколки)
15:00 часа – MotoGP състезание (20 обиколки)
16:30 часа – Moto3 състезание (15 обиколки)

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Снимки: Sportal.bg

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