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Верстапен изпревари Хамилтън и Леклер в първата тренировка на "Спа"

  • 17 юли 2026 | 15:33
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Верстапен изпревари Хамилтън и Леклер в първата тренировка на "Спа"

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен даде най-доброто време в първата свободна тренировка преди надпреварата за Гран При на Белгия във Формула 1.

В рамките на откриващите 60 минути за подготовка на „Спа“ нидерландският пилот на Ред Бул постигна 1:47.070 с меките гуми на Пирели. По този начин той изпревари със съответно 0.145 и 0.207 секунди пилотите на Ферари Люис Хамилтън и Шарл Леклер, които също записаха своите най-добри времена с меката смес за уикенда в Ардените.

Четвърти и пети се класираха вторият пилот на Ред Бул Исак Хаджар и миналогодишният победител на „Спа“ Оскар Пиастри, които изостанаха на респективно 0.252 и 0.452 от Верстапен. Лидерът в шампионата Андреа Кими Антонели започна десетия кръг за сезона с шесто време и пасив от 0.533, а неговият съотборник и най-близък преследвач Джордж Ръсел зае осмото място.

Двамата пилоти на Мерцедес бяха разделени от световния шампион Ландо Норис, за когото тренировка започна малко по-бавно. В първата половина на сесията британецът се фокусира върху аеродинамични изпитания със специални сензори, като неговата първа летяща обиколки дойде малко преди средата на сесията.

Участие в първите 60 минути за подготовка на „Спа“ взе и Джак Крауфорд, който замени Фернандо Алонсо в екипа на Астън Мартин. Американецът остана на последната позиция, изоставайки с 6.129 от Верстапен и с 0.391 от съотборника си Ланс Строл.

Първата свободна тренировка в Белгия мина без съществени инциденти. В самия край на сесията Пиастри получи нареждане от Макларън да спре колата си на пистата, което австралиецът стори в края на правата „Кемъл“, но почти веднага получи разрешение да продължи с ниска скорост, заради загуба на хидравлично налягане. В крайна сметка Пиастри успя да се прибера в бокса, което не наложи спиране на тренировката в заключителни ѝ секунди.

Уикендът за Гран При на Белгия, десети кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи в 18:00 часа българско време по-късно днес с втората свободна тренировка на „Спа“.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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