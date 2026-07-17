Верстапен изпревари Хамилтън и Леклер в първата тренировка на "Спа"

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен даде най-доброто време в първата свободна тренировка преди надпреварата за Гран При на Белгия във Формула 1.

В рамките на откриващите 60 минути за подготовка на „Спа“ нидерландският пилот на Ред Бул постигна 1:47.070 с меките гуми на Пирели. По този начин той изпревари със съответно 0.145 и 0.207 секунди пилотите на Ферари Люис Хамилтън и Шарл Леклер, които също записаха своите най-добри времена с меката смес за уикенда в Ардените.

Now Verstappen nails a lap on the softs and goes top 💪#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/tljirux79C — Formula 1 (@F1) July 17, 2026

Четвърти и пети се класираха вторият пилот на Ред Бул Исак Хаджар и миналогодишният победител на „Спа“ Оскар Пиастри, които изостанаха на респективно 0.252 и 0.452 от Верстапен. Лидерът в шампионата Андреа Кими Антонели започна десетия кръг за сезона с шесто време и пасив от 0.533, а неговият съотборник и най-близък преследвач Джордж Ръсел зае осмото място.

Двамата пилоти на Мерцедес бяха разделени от световния шампион Ландо Норис, за когото тренировка започна малко по-бавно. В първата половина на сесията британецът се фокусира върху аеродинамични изпитания със специални сензори, като неговата първа летяща обиколки дойде малко преди средата на сесията.

Lando Norris has been circulating with aero rakes at the rear of his McLaren early in FP1 👀#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/QY2agk6wZz — Formula 1 (@F1) July 17, 2026

Участие в първите 60 минути за подготовка на „Спа“ взе и Джак Крауфорд, който замени Фернандо Алонсо в екипа на Астън Мартин. Американецът остана на последната позиция, изоставайки с 6.129 от Верстапен и с 0.391 от съотборника си Ланс Строл.

A warm welcome to Jak Crawford 👋



He's taken the reins of Fernando Alonso's car for FP1#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/1IGykrZhPs — Formula 1 (@F1) July 17, 2026

Първата свободна тренировка в Белгия мина без съществени инциденти. В самия край на сесията Пиастри получи нареждане от Макларън да спре колата си на пистата, което австралиецът стори в края на правата „Кемъл“, но почти веднага получи разрешение да продължи с ниска скорост, заради загуба на хидравлично налягане. В крайна сметка Пиастри успя да се прибера в бокса, което не наложи спиране на тренировката в заключителни ѝ секунди.

Piastri manages to get going again, and starts the long journey back to the pits #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/jjrmlHlhV3 — Formula 1 (@F1) July 17, 2026

Уикендът за Гран При на Белгия, десети кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи в 18:00 часа българско време по-късно днес с втората свободна тренировка на „Спа“.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages