Формула 2 от "Спа": Цолов спечели две позиции на старта (следете на живо)

Втората половина на сезона във Формула 2 стартира днес със спринтовото състезание на „Спа“, в което Никола Цолов стартира от седмата позиция на стартовата решетка, след като се класира четвърти в квалификацията вчера.

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Старт - Пореден силен старт за Цолов, който в спринта до първия завой напредна с две позиции, за да се изкачи на петото място, изпреварвайки Билински и Бенет.

LIGHTS OUT FOR THE SPRINT! ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



LAP 1 / 18



Sebastian Montoya holds off the challenge of Martinius Stenshorne to maintain the race lead! #F2 #BelgianGP pic.twitter.com/eLEouM6JGz — Formula 2 (@Formula2) July 18, 2026

1/18 - В края на първия тур Стеншорн водеше пред Монтоя, Дюрксен, Беганович, Цолов, Дън, Бенет и Камара, които оформяха зоната на точките. Стеншорн поведе, след като изпревари Монтоя на правата "Кемъл". В спирането за "Автобусната спирка" тръгналият първия колумбиец беше притиснат и от Дюрксен, но успя да парира атаката на парагваеца.

LAP 1 / 18



MARTINIUS STENSHORNE TAKES THE RACE LEAD! 👏



Using the powerful slipstream down the Kemmel Straight, the Rodin Motorsport driver sails around the outside of Montoya heading into Turn 5 #F2 #BelgianGP pic.twitter.com/5mSkMK06Ie — Formula 2 (@Formula2) July 18, 2026

3/18 - Цолов изпадна на над секунда зад Беганович, което го остави без DRS. За щастие Дън не беше достатъчно близо до Българския лъв, за да се възползва от този факт на правата "Кемъл", на която беше разположена най-дългата и ефективна DRS зона.

5/18 - Цолов успя да се върне на под секунда изоставане спрямо Беганович и вече можеше да отваря задното си крило, което важеше и за шведа, който изоставаше с по-малко от секунда спрямо Дюрксен.

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Снимки: Red Bull Content Pool

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