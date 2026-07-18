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Формула 2 от "Спа": Цолов спечели две позиции на старта (следете на живо)

  • 18 юли 2026 | 15:25
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Формула 2 от "Спа": Цолов спечели две позиции на старта (следете на живо)

Втората половина на сезона във Формула 2 стартира днес със спринтовото състезание на „Спа“, в което Никола Цолов стартира от седмата позиция на стартовата решетка, след като се класира четвърти в квалификацията вчера.

Шефът на Рейсинг Булс за Никола Цолов: Той е следващият на опашката
Шефът на Рейсинг Булс за Никола Цолов: Той е следващият на опашката

Старт - Пореден силен старт за Цолов, който в спринта до първия завой напредна с две позиции, за да се изкачи на петото място, изпреварвайки Билински и Бенет.

1/18 - В края на първия тур Стеншорн водеше пред Монтоя, Дюрксен, Беганович, Цолов, Дън, Бенет и Камара, които оформяха зоната на точките. Стеншорн поведе, след като изпревари Монтоя на правата "Кемъл". В спирането за "Автобусната спирка" тръгналият първия колумбиец беше притиснат и от Дюрксен, но успя да парира атаката на парагваеца.

3/18 - Цолов изпадна на над секунда зад Беганович, което го остави без DRS. За щастие Дън не беше достатъчно близо до Българския лъв, за да се възползва от този факт на правата "Кемъл", на която беше разположена най-дългата и ефективна DRS зона.

5/18 - Цолов успя да се върне на под секунда изоставане спрямо Беганович и вече можеше да отваря задното си крило, което важеше и за шведа, който изоставаше с по-малко от секунда спрямо Дюрксен.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

Снимки: Red Bull Content Pool

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