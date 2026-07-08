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Матераци пред "Франс Футбол": Не съм светец, но и Зидан не беше

  • 8 юли 2026 | 15:56
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Матераци пред "Франс Футбол": Не съм светец, но и Зидан не беше

В четвъртък се навършват 20 години от финала на световното първенство, спечелено от Италия след успех срещу Франция с дузпи, а най-паметният момент в мача е ударът с глава, който нанесе Зинедин Зидан срещу Марко Матераци, което коства на лидера на "петлите" червен картон. По този повод легендарният защитник говори в интервю за списание "Франс Футбол".

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"Моето мнение е, че аз бях провокиран, след като направих един жест в защита. Ако Виейра беше направил същото при моя гол, нямаше да се изнервя, щях да му кажа: "Браво, изигра ме този път, следващия ще опитам да бъде по-хитър". Това е футбол, не е Дивият запад", спомня си бившият защитник на Интер.

"Не очаквах да ме удари, защото ако имам такова усещане, може би щях да се опитам да го отблъсна с ръка. Тогава може би съдията щеше да ни изгони и двамата. Имайки предвид, че не очаквах удара, тялото ми не беше стегнато, така че това не ми причини болка, защото по принцип удар с глава може да доведе до физически последици", казва още Матераци.

Италианецът признава, че е избрал да остане на земята, докато Зидан бъде изгонен. "Не съм светец, но и Зидан не беше, защото това не беше първият му инцидент. Спомнете си, че бе изгонен и на световното първенство през 1998 година (б. а. - срещу Саудитска Арабия). Аз го уважавам и му благодаря за всичко, което направи за футбола като играч и като треньор", казва още Матераци. 

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Снимки: Imago

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