Манчини направи ключова стъпка към завръщането си начело на Италия

Роберто Манчини напусна Ал-Сад, обяви катарският шампион, като се очаква 61-годишният треньор да се завърне в националния отбор на Италия.

Манчини, който изведе тима на Италия до титлата на Евро 2020, подписа договор с клуба от Катар до 2027 година след неуспешен период с националния отбор на Саудитска Арабия, но няма да го изпълни докрай. Италиански медии съобщават, че опитният специалист е фаворит за треньорския пост в тима на Италия на фона на стремежа на четирикратните световни шампиони да си върнат инерцията, след като не успяха да се класират за трети пореден Мондиал.

🚨 Roberto Mancini has officially left Al Sadd by mutual agreement. 👋🇶🇦



The former Italy boss remains the leading candidate to take charge of the Azzurri once again.



Mancini has already given his approval and is now waiting for the Italian Football Federation to make a final… pic.twitter.com/UV0W3JhNQp — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 13, 2026

През април доскорошният селекционер Дженаро Гатузо напусна италианския национален тим след загуба от Босна и Херцеговина в плейофите за Мондиал 2026, а оттогава отборът е воден от Силвио Балдини, който се присъедини временно от състава до 21 години. Въпреки спечелването на катарското първенство Ал Сад не успя да достигне до топ 4 на Азиатската Шампионска лига и допусна загуба във финала за Купа на Катар.

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Снимки: Gettyimages