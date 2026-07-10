Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Италия
  3. Кабрини: Беардзот ми каза, че с моята пропусната дузпа ще станем световни шампиони

Кабрини: Беардзот ми каза, че с моята пропусната дузпа ще станем световни шампиони

  • 10 юли 2026 | 18:45
  • 747
  • 0
Кабрини: Беардзот ми каза, че с моята пропусната дузпа ще станем световни шампиони

Бившият италиански защитник Антонио Кабрини си припомни триумфа на "адзурите" през 1982 година: "При завръщането ни в Италия настана истински хаос, беше невъзможно да си платим сметката в ресторантите".

"Беше труден момент". Така Кабрини си спомня за пропуснатата дузпа на финала на световното първенство, която в крайна сметка не попречи на победата на Италия над ФРГ. "Резултатът все още беше 0:0. Преди да се върнем на терена за второто полувреме, Енцо Беардзот ме хвана за врата, притисна ме до стената и ми каза: "Може би не си разбрал, че с тази твоя пропусната дузпа ще спечелим световното. Сега излизай и играй, както знаеш".

Бившият футболист на Ювентус разкрива тайните на онзи отбор на Италия: "Спечели един силен тим, но преди всичко един изключително сплотен колектив. Мнозина казваха, че сме 12-13 играчи от най-високо ниво. Но това не е вярно, онзи отбор имаше 22-ма футболисти от най-висока класа. В нощта на триумфа малцина спаха, емоцията беше твърде голяма: Марко Тардели, Паоло Роси, Ширеа и Бруно Конти останаха в коридора на хотела, седяха там, гледаха се и повтаряха "ние сме световни шампиони".

Едва на следващия ден след победата осъзнахме какво всъщност сме постигнали. Кацнахме на летище "Чампино" и под самолета ни чакаха 40 000 души. Оттам нататък настана истински хаос, беше невъзможно да си платим сметката в ресторантите". Връзката му с Беардзот датира отдавна, като треньорът го селектира още през 1978 година: "Беардзот беше повече баща за много от нас, отколкото треньор. Той винаги заставаше пред отбора, поемайки отговорност, както в добрите, така и в лошите моменти".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Садио Мане сложи край на славната си кариера за Сенегал?

Садио Мане сложи край на славната си кариера за Сенегал?

  • 10 юли 2026 | 15:51
  • 1282
  • 0
Моуриньо започна новия си престой в Реал Мадрид

Моуриньо започна новия си престой в Реал Мадрид

  • 10 юли 2026 | 14:25
  • 2071
  • 6
Отсъствието на звездата на Мароко е променило динамиката в тима

Отсъствието на звездата на Мароко е променило динамиката в тима

  • 10 юли 2026 | 14:24
  • 1317
  • 2
И Холанд се подразни от забавянето преди пропуснатата дузпа от Мбапе

И Холанд се подразни от забавянето преди пропуснатата дузпа от Мбапе

  • 10 юли 2026 | 14:18
  • 2394
  • 9
В Англия са силно разочаровани от наказанието на защитник

В Англия са силно разочаровани от наказанието на защитник

  • 10 юли 2026 | 14:06
  • 1532
  • 2
Изгряващата звезда на Мароко прие философски загубата от Франция и въобще не съжалява за избора си да играе за "атласките лъвове"

Изгряващата звезда на Мароко прие философски загубата от Франция и въобще не съжалява за избора си да играе за "атласките лъвове"

  • 10 юли 2026 | 13:42
  • 1463
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

УЕФА заведе дисциплинарно производство срещу Левски заради расизъм

УЕФА заведе дисциплинарно производство срещу Левски заради расизъм

  • 10 юли 2026 | 18:26
  • 13855
  • 80
Ахмедов се завръща в Спартак (Варна)

Ахмедов се завръща в Спартак (Варна)

  • 10 юли 2026 | 18:08
  • 9367
  • 9
Меси предизвиква модерния футбол: най-добрият на Мондиал 2026 тича най-малко

Меси предизвиква модерния футбол: най-добрият на Мондиал 2026 тича най-малко

  • 10 юли 2026 | 20:00
  • 1516
  • 8
Официално: ЦСКА продаде Делова в Турция

Официално: ЦСКА продаде Делова в Турция

  • 10 юли 2026 | 16:07
  • 13500
  • 36
България със силно начало, но с нова загуба в Лигата на нациите

България със силно начало, но с нова загуба в Лигата на нациите

  • 10 юли 2026 | 19:26
  • 8088
  • 50
Джокович е в беда

Джокович е в беда

  • 10 юли 2026 | 16:02
  • 17412
  • 8