Кабрини: Беардзот ми каза, че с моята пропусната дузпа ще станем световни шампиони

Бившият италиански защитник Антонио Кабрини си припомни триумфа на "адзурите" през 1982 година: "При завръщането ни в Италия настана истински хаос, беше невъзможно да си платим сметката в ресторантите".

"Беше труден момент". Така Кабрини си спомня за пропуснатата дузпа на финала на световното първенство, която в крайна сметка не попречи на победата на Италия над ФРГ. "Резултатът все още беше 0:0. Преди да се върнем на терена за второто полувреме, Енцо Беардзот ме хвана за врата, притисна ме до стената и ми каза: "Може би не си разбрал, че с тази твоя пропусната дузпа ще спечелим световното. Сега излизай и играй, както знаеш".

Бившият футболист на Ювентус разкрива тайните на онзи отбор на Италия: "Спечели един силен тим, но преди всичко един изключително сплотен колектив. Мнозина казваха, че сме 12-13 играчи от най-високо ниво. Но това не е вярно, онзи отбор имаше 22-ма футболисти от най-висока класа. В нощта на триумфа малцина спаха, емоцията беше твърде голяма: Марко Тардели, Паоло Роси, Ширеа и Бруно Конти останаха в коридора на хотела, седяха там, гледаха се и повтаряха "ние сме световни шампиони".

Едва на следващия ден след победата осъзнахме какво всъщност сме постигнали. Кацнахме на летище "Чампино" и под самолета ни чакаха 40 000 души. Оттам нататък настана истински хаос, беше невъзможно да си платим сметката в ресторантите". Връзката му с Беардзот датира отдавна, като треньорът го селектира още през 1978 година: "Беардзот беше повече баща за много от нас, отколкото треньор. Той винаги заставаше пред отбора, поемайки отговорност, както в добрите, така и в лошите моменти".

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Снимки: Imago