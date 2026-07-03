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Дзенга за подобрения му рекорд: И без това никой в Италия не го интересуваше

  • 3 юли 2026 | 16:01
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Италианският вратар от миналото Валтер Дзенга, чието постижение за поредни минути сухи мрежи на световния финали бе подобрено от испанеца Унай Симон (519 минути) коментира новия рекорд. Досега той бе автор на най-доброто постижение, като не допусна попадение по време на Световното първенство в Италия през 1990 година в цели пет мача - срещу Австрия, САЩ, Чехословакия, Уругвай и Република Ирландия или общо 517 минути, а Клаудио Каниджа му вкара на мача с Аржентина в 67-ата минута.

"Рекордите са за да бъдат подобрявани. Рано или късно това трябва да се случи. Щастлив съм, че държах това постижение цели 36 години и го направих в рамките само на един Мондиал", припомни италианецът пред швейцарската телевизия RSI.

"Този рекорд обаче никой не го почита в Италия, защото никой не го интересува. Постижението за сухи мрежи е на втори план. Ако някой вкара 10-12 гола, казват: "О, какъв рекорд!", за вратарите никой не говори", каза с горчивина Дзенга, цитиран от БТА.

Унай Симон допусна последно гол на световни финали с Испания на 1 декември 2022 в мача с Япония, чийто автор бе Ао Танака. След това изминаха точно 519 минути, а стражът на Атлетик Билбао ще има шанс да увеличи разликата в идния осминафинал срещу Португалия.

Унай Симон: Чистата мрежа е работа на целия отбор, а не само моя
Унай Симон: Чистата мрежа е работа на целия отбор, а не само моя
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