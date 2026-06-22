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Официално: избраха нов президент на футбола в Италия

  • 22 юни 2026 | 16:34
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Официално: избраха нов президент на футбола в Италия

Джовани Малаго беше официално избран за нов президент на Италианската футболна федерация (FIGC), побеждавайки Джанкарло Абете в надпреварата за поста, освободен от Габриеле Гравина. Малаго спечели още на първия тур с 68,58% от гласовете. Неговият опонент получи 29,17%, а 2,25% от бюлетините бяха празни.

„С дълбоко вълнение поемам тази отговорност. Сам не мога да направя нищо, но с вас мога да постигна всичко”, заяви новият ръководител.

Изборите се проведоха днес в централата на федерацията в Рим, като в тях участваха 274 делегати, представляващи различните структури на италианския футбол.

При гласуването тежестта на различните организации не е еднаква. Серия “А” има 18%, Серия “Б” – 6%, Серия С/Лега Про – 12%, а аматьорските лиги (LND) имат най-голям дял – цели 34%. Асоциацията на играчите разполага с 20%, а тази на треньорите – с 10%.

За победа беше необходима подкрепа от над 50%. Като настоящ президент на LND Абете стартира с гарантирани 34% от гласовете. Въпреки това повечето останали организации подкрепиха 67-годишния Малаго.

Той беше президент на Италианския олимпийски комитет (CONI) от 2013 г. до 2025 г., а след това отговаряше за организацията на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина през 2026 г.

Иначе Гравина подаде оставка след историческия провал на Италия да се класира за трето поредно световно първенство. Сега първата голяма задача пред Малаго ще бъде изборът на нов селекционер на „скуадра адзура“.

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