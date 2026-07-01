Конте готов да си намали драстично заплатата, за да застане отново начело на Италия

Антонио Конте е готов да намали значително заплатата си, за да се върне към предишната си роля на старши треньор на националния отбор на Италия, но въпреки това се очаква той да струва два пъти повече от основния си конкурент за поста - Роберто Манчини. Именно Конте и Манчини са водещите кандидати да наследят поста от Дженаро Гатузо, който се оттегли малко след неуспеха на Италия да се класира за Световното първенство в края на март.

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Президентът на Италианската футболна централа Габриеле Гравина също подаде оставка и бе заменен от Джовани Малаго. Очаква се на предстоящото заседание на федерацията да бъдат обсъдени няколко теми, включително изборът на вицепрезиденти, като продължават и дискусиите за нов старши треньор и технически директор на националния тим на страната, пише сalciomercato.com. Самият Конте е готов да приеме 50% намаление на предишната си заплата, която бе около 4 милиона евро годишно.

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