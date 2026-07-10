Анри: Ще бъде твърде трудно да се замени Дешан, успехите му нямат нищо общо с късмета

Легендата на Франция Тиери Анри не спести похвалите си към наставника на "петлите" Дидие Дешан след достигнатия трети пореден полуфинал на световно първенство. Бившата звезда на Арсенал заяви, че Дидие Дешан ще остави огромна празнина във френския национален отбор, дори ако неговият наследник бъде легендарният Зинедин Зидан.

Дешан вече е ненадминат по победи

В ролята си на коментатор за Fox Sports, Анри каза: „Ще бъде много трудно да се замени Дешан. Много хора казват, че е късметлия. Не, това няма нищо общо с късмета. Успехът идва от смелостта да поемаш рискове. Той винаги поема рискове, но те са пресметнати. Повярвайте ми, той притежава брилянтен ум“.

Световният шампион от 1998 г. също така посочи, че това, което прави Дешан различен, е участието му в почти всички славни моменти на френския футбол. Дешан спечели Световното първенство и Европейското първенство като играч, след което триумфира на Мондиал 2018 и като старши треньор, и изведе „петлите“ до финалите на едно европейско и на още едно световно първенства. Освен това легендата на Ювентус спечели и Лигата на нациите с Франция през 2021 г.

Според Анри, именно това огромно наследство прави наследяването на Дешан толкова трудно предизвикателство. Дори икона като Зидан би се сблъскала с огромен натиск, ако поеме френския национален отбор в бъдеще.

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Впрочем Дешан е и единствената жива футболна легенда от само тримата, ставали световни шампиони и като играч, и като треньор. Другите са германецът Франц Бекенбауер и бразилецът Марио Загало.

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