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Левски разпродаде "Герена" за реванша с Борац

  • 10 юли 2026 | 11:48
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Слушай на живо: Левски - Борац Баня Лука

Левски съобщи, че стадион "Георги Аспарухов" е разпродаден за предстоящия реванш с Борац (Баня Лука) от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоят на "Герена" е във вторник (14 юли) от 20:30 часа.

За по-малко от два часа феновете разграбиха и последните налични билети за сектор Б, които бяха пуснати в продажба в 10:00 ч.

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Мачът в Босна и Херцеговина завърши наравно 1:1 и развръзката остана отворена. Победителят от тази двойка най-вероятно ще се изправи срещу румънския първенец Университатя (Крайова). Загубилият пък ще продължи в Лигата на конференциите, където ще срещне някой измежду Петрокуб и Егнатия.

"Син ад ще настане, цял свят ще ви чуе", написаха от клуба.

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