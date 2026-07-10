Доку: Знам, че трябва да бележа повече

Крилото на белгийския национален отбор Жереми Доку стана баща по време на Световното първенство, но това остана единственият му повод за радост на турнира. Той загуби титулярното си място в състава, но предстоящият четвъртфинал срещу Испания в Лос Анджелис в петък може да се окаже неговият шанс да си върне доверието на селекционера Рюди Гарсия.

Преди началото на шампионата се очакваше 24-годишният футболист да бъде една от ключовите фигури за страната си, но той започна като титуляр в едва три от петте мача на Белгия, а в последния двубой остана на резервната скамейка. Въпреки това неговата скорост, дрибъл и способност да преодолява противникови защитници го превръщат във важна опция за треньора Рюди Гарсия, който търси тактически решения, с които да изненада европейските шампиони.

Доку не попадна в плановете на наставника за мача в Сиатъл в понеделник, когато Белгия разгроми САЩ с 4:1. Тогава Гарсия заложи на Доди Лукебакио и Леандро Тросар по крилата, които се представиха силно както в атака, така и в защита.

Самият Доку не крие амбициите си да се превърне в най-доброто крило в света, но осъзнава, че за целта трябва да подобри головата си статистика.

„Ако започна да вкарвам тези голове, тогава вярвам, че със сигурност мога да стигна до върха“, заяви той.

„Чувствам, че асистенциите са моята сила, но трябва да бележа повече“, допълни футболистът.

Последното попадение на Доку с екипа на Белгия датира от ноември миналата година в мач срещу Лихтенщайн.

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Снимки: Gettyimages