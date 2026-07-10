Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Белгия
  3. Доку: Знам, че трябва да бележа повече

Доку: Знам, че трябва да бележа повече

  • 10 юли 2026 | 07:20
  • 239
  • 0

Крилото на белгийския национален отбор Жереми Доку стана баща по време на Световното първенство, но това остана единственият му повод за радост на турнира. Той загуби титулярното си място в състава, но предстоящият четвъртфинал срещу Испания в Лос Анджелис в петък може да се окаже неговият шанс да си върне доверието на селекционера Рюди Гарсия.

Преди началото на шампионата се очакваше 24-годишният футболист да бъде една от ключовите фигури за страната си, но той започна като титуляр в едва три от петте мача на Белгия, а в последния двубой остана на резервната скамейка. Въпреки това неговата скорост, дрибъл и способност да преодолява противникови защитници го превръщат във важна опция за треньора Рюди Гарсия, който търси тактически решения, с които да изненада европейските шампиони.

Доку не попадна в плановете на наставника за мача в Сиатъл в понеделник, когато Белгия разгроми САЩ с 4:1. Тогава Гарсия заложи на Доди Лукебакио и Леандро Тросар по крилата, които се представиха силно както в атака, така и в защита.

Самият Доку не крие амбициите си да се превърне в най-доброто крило в света, но осъзнава, че за целта трябва да подобри головата си статистика.

„Ако започна да вкарвам тези голове, тогава вярвам, че със сигурност мога да стигна до върха“, заяви той.

„Чувствам, че асистенциите са моята сила, но трябва да бележа повече“, допълни футболистът.

Последното попадение на Доку с екипа на Белгия датира от ноември миналата година в мач срещу Лихтенщайн.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Рабио: Показахме устойчивост и решителност

Рабио: Показахме устойчивост и решителност

  • 10 юли 2026 | 03:27
  • 503
  • 0
Уахби: Имаше ръка преди гола на Мбапе

Уахби: Имаше ръка преди гола на Мбапе

  • 10 юли 2026 | 03:06
  • 4251
  • 3
Дешан вече е ненадминат по победи

Дешан вече е ненадминат по победи

  • 10 юли 2026 | 02:55
  • 998
  • 0
Мбапе е участвал в 10 от головете на Франция

Мбапе е участвал в 10 от головете на Франция

  • 10 юли 2026 | 02:45
  • 520
  • 0
Дембеле: Да бъдем на трети пореден полуфинал е нещо изключително

Дембеле: Да бъдем на трети пореден полуфинал е нещо изключително

  • 10 юли 2026 | 02:32
  • 684
  • 0
Мбапе е най-бързият футболист на Мондиал 2026

Мбапе е най-бързият футболист на Мондиал 2026

  • 10 юли 2026 | 02:31
  • 1514
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пропусната дузпа не попречи на Мбапе да изведе Франция до полуфиналите след доминация над Мароко

Пропусната дузпа не попречи на Мбапе да изведе Франция до полуфиналите след доминация над Мароко

  • 10 юли 2026 | 01:00
  • 74039
  • 213
ЦСКА се завърна в Европа с уникални голове, но всичко ще се реши отвъд Ламанша

ЦСКА се завърна в Европа с уникални голове, но всичко ще се реши отвъд Ламанша

  • 9 юли 2026 | 22:54
  • 132771
  • 640
Христо Янев: Сбъднах една мечта! Вкарахме три много красиви попадения

Христо Янев: Сбъднах една мечта! Вкарахме три много красиви попадения

  • 9 юли 2026 | 23:17
  • 18729
  • 72
Лудогорец избира между трима за нов наставник

Лудогорец избира между трима за нов наставник

  • 9 юли 2026 | 17:27
  • 43056
  • 46
Ясни са финалистките на Уимбълдън

Ясни са финалистките на Уимбълдън

  • 9 юли 2026 | 20:09
  • 31281
  • 10
България срещу Чехия: Решаващ сблъсък за „лъвиците“ в Белград

България срещу Чехия: Решаващ сблъсък за „лъвиците“ в Белград

  • 10 юли 2026 | 07:22
  • 1108
  • 1