Селекционерът на Белгия преди мача с Испания: Статистиката е направена, за да бъде нарушавана

След победа над САЩ в предишния кръг и драматично завръщане срещу Сенегал, Белгия се изправя срещу Испания в петък вечер в четвъртфинален мач от Световното първенство по футбол през 2026 г. Малцина дават шанс на „червените дяволи“ срещу един от фаворитите в турнира, който все още не е допуснал гол. Това обаче не се харесва на Руди Гарсия, селекционера на белгийците.

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„Всички вече ни виждат като елиминирани“: селекционерът на Белгия Руди Гарсия изрази съжаление за песимизма около отбора си в навечерието на сблъсъка с Испания в четвъртфиналите на Мондиал 2026 в Лос Анджелис.

„Знаем, че играем срещу един от фаворитите в турнира, познаваме всички играчи индивидуално. Силата на този отбор е в колектива през последните двадесет години. Новото е, че са по-стабилни от преди, не са допуснали гол. Но статистиката е направена, за да бъде нарушавана“, заяви френският специалист на пресконференция.

„Ще направим всичко възможно, за да отбележим. Искаме да заявим присъствие, не просто да се защитаваме, иначе ще бъдем елиминирани. Способни сме да вкарваме голове, ние сме второто най-добро нападение на Световното (третото с 13 гола, бел. ред.). Всички вече ни отписват, но ние имаме качества, които да покажем.“

„Искаме да покажем, че заслужаваме да сме на четвъртфинал и можем да стигнем по-далеч“

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Руди Гарсия обясни, че всичките му играчи са на разположение, с изключение на Амаду Онана, който получи тежка контузия в коляното на осминафинала срещу САЩ (4:1). Особен е и случаят със защитника Зено Дебаст, който според медицинския щаб на националния отбор е готов за игра, но не и според клубния му отбор Спортинг Португалия, който според белгийската преса отказва да му позволи да влезе в игра.

Бившият треньор на Лион, Лил, Дижон и Марсилия похвали „качеството“ на играчите от резервната скамейка, способни да обърнат мач, както се случи на осминафиналите срещу Сенегал (3:2). От началото на турнира Гарсия е използвал 18 различни титуляри, което прави състава му непредсказуем. „Искаме да покажем, че заслужаваме да сме на четвъртфинал и можем да стигнем по-далеч“, добави той, като евентуален успех би изпратил „червените дяволи“ на полуфинал срещу Франция, както през 2018 г. (загуба с 0:1).

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Снимки: Gettyimages