Де ла Фуенте: Не мисля за нищо друго освен Белгия

Селекционерът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте подчерта, че нито той, нито който и да е от играчите му мисли за евентуален полуфинал с Франция, докато не са преминали през четвъртфинала с Белгия на Световното първенствно.

„Не мислим за нищо друго освен за Белгия. Ако спечелим, тогава ще говорим за Франция. Но като професионалисти мога да гарантирам, че сме напълно фокусирани върху утрешния мач“, каза той на пресконференцията в нощта на четвъртък срещу петък. Срещата Испания - Белгия е тази вечер е от 22:00 часа българско време на стадиона в Ингълууд (Калифорния), а главен съдия ще бъде Майкъл Оливър (Англия).

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„Франция беше по-добрият отбор. Знаем на какво са способни“, каза той, след като стана от телевизора. И подчерта, че изпитва „огромно уважение към Белгия, която победи съ-организаториге на първенството САЩ с 4:1 на осминафинала и го направи по много убедителен начин“.

„Белгия е много силен отбор с „играчи, които са свикнали да печелят“. Това ще бъде предизвикателство“, каза той. Испания е единствената останала нация в турнира, която все още не е допуснала гол, но те също не са сред най-резултатните отбори, което според треньора се дължи единствено на дребни детайли.

„Осъзнавам какво мога да контролирам и когато го правя, да контролирам толкова добре. Каквото и друго да се случи, е извън нашия контрол. Това ми дава много спокойствие“, каза той. „Едно е да си нервен, друго е да се страхуваш“.

Въпреки победата с 1:0 над Португалия, селекционерът очаква по-голямо изпитание с Белгия. „Няма съмнение, че срещата с Белгия ще бъде най-трудната ни досега. Имаме хора, които могат да вкарат гол, а и решаващ гол“.

Микел Оярсабал е вкарал четири пъти на това Световно първенство, докато соченият за бъдеща суперзвезда Ламин Ямал – може би защото пристигна на първенството с дълго лекувана мускулна контузия от местното първенство, се е разписал само веднъж.

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Де ла Фуенте обаче каза, че Ямал е показал нарастваща зрялост, посочвайки приноса на тийнейджъра в защита при победата на Испания над Португалия и подкрепи атакуващите му качества, които правят разликата, когато тимът има нужда от това.

„Той подобрява представянето си в атаката с всеки следващ мач“, каза де ла Фуенте, по подчерта, че успехът на Испания „е изграден върху колективни усилия, а не върху индивидуален блясък“. И е доволен, че всеки един от хората в съблекалнята поставя на първо място колектива, а не егото си.

И за да не изневери на стила си, както и на традиционната си отваряща усмивка, реши да се позове на мъдреците. „Това, което е лошо за кошера, е лошо и за пчелата“, каза Де ла Фуенте, позовавайки се на цитат, приписван на римския император Марк Аврелий.

Има футболисти, които са по-близки на треньора заради по-дългото време на съвместна работа или общуване, но това не променя отношенията и принципите – отборът е над всичко. Един от тези хора е Микел Мерино, който се наслаждава на възможността на Испания да се класира за полуфиналите на Световното първенство. Той беше човекът, който докара „Ла Фурия Роха“ до мача с Белгия с попадението си в добавеното време срещу Португалия.

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И все пак решаващият гол е само една от причините халфът да цени момента.

Мерино почти пропусна шанса си за Световното първенство, след като стрес-фрактура и последвалата операция в края на януари поставиха под съмнение мястото му в състава. Въпреки че халфът на Арсенал игра по-малко от 30 минути в месеците преди Световното първенство, треньорът на Испания Луис де ла Фуенте не се съмняваше в статута му на национал.

„Изпитвам голяма привързаност към всички играчи, но с Микел Мерино има нещо специално, защото се познаваме от дълго време“, каза де ла Фуенте. „Ако е необходимо, бих отишъл да го взема от дома му с личната си кола. Той е от световна класа във всяко отношение – поведение на терена, поведение в съблекалнята, поведение извън терена“.

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Снимки: Gettyimages