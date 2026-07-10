Бивш френски национал е арестуван

Бившата звезда на английските елитни футболни клубове Арсенал и Манчестър Сити Самир Насри е арестуван в рамките на разследване за пране на пари срещу наркотрафикант, който е известен с прякора „Дивaтa свиня“, съобщава вестник „Сън“, като се позовава на източници от Франция.

Насри, който бивш национал на Франция, се оказва с предполагаеми връзки с престъпната мрежа на намиращия се в затвора престъпник от Марсилия.

В момента той работи като коментатор за френския телевизионен „Канал Плюс“, е бил разпитван в продължение на цели десет часа в полицията в четвъртък, допълва пък вестник „Паризиен“. По време на разпита, Насри е трябвало да дава показания в подкрепа на мащабно разследване на предполагаем внос на наркотици, престъпен заговор и организирано пране на пари от трафик на наркотици. В крайна сметка 39 -годишната футболна звезда е бил освободен в четвъртък вечерта без повдигане на обвинения и срещу него не е образувано съдебно производство.

Също така се казва в информацията, че органите на реда във Франция разследват колок сериозни са връзките на Насри с престъпната мрежа, която е създанена и контролирана от Карим Беребу-Дивата свиня, който се намира в затвора от 2021-а година.

Подозренията, касаещи Насри, са активното му участие в прането на пари на престъпния бос, чрез нощния клуб „ХS” в град Иври-сюр-Сен, департамент Вал де Марн. Футболистът е купил заведението през 2016-а година за няколко стотин хиляди евро, когато е бил играч на Манчестър Сити. Предвид приходите му от Сити, никой не се е усъмнил, че парите всъщност не са с такъв произход. Мяалко по-късно в клуба влиза като съдружник човек с името Билеле З., описан като лоялен клиент на Насри. Този човек също беше задържан в полицията в четвъртък.

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Разследването обхваща периода от 2021-а до 2023-а година, като се смята, че в заведението са събирани огромни суми пари. Част от тях са взимани от съпругата на „Дивата свиня“, а връзката на Насри с това семейство детира от детските му години в Марсилия, когато се сприятелява с по-големия брат на Карим Беребу. Двамата са прекъснали връзките си за дълго, след като Насри е напуснал Марсилия, но са се събрали отново след случайна среща в Дубай по време на пандемията от коронавирус през 2020-а година. Оказва се, че Насри вече е бил разпитван веднъж – през юни, а съвсем скоро отново може да бъде привикан да дава показания, въпреки че няма повдигнати обвинения срещу него.

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