Лудогорец 0:0 Септември

Отборите на Лудогорец и Септември (София) играят при резултат 0:0 в контролна среща, която се провежда на стадион "Христо Ботев" в Благоевград.

Лудогорец следи защитник от Швеция

ЛУДОГОРЕЦ - СЕПТЕМВРИ 0:0

Стартови състави:



Лудогорец: 1. Серджио Падт, 27. Винисиус Ногейра, 5. Георги Терзиев, 24. Оливие Вердон, 2. Йоел Андерсон, 81. Георги Пенев, 82. Иван Йорданов, 75. Елисей Съров, 25. Емерсон Родригез, 12. Руан, Секо, 99. Станислав Иванов



Септември: 12. Иванов, 13. Йонъшчъ, 4. Христов, 8. Пенчев, 2. Уейд, 5. Бауренски, 6. Ферейра, 24. Атанасов, 22. Георгиев, 29. Франсети, 7. Рибейро

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