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Франция прегази мечтата на цял един континент

  • 10 юли 2026 | 08:50
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Франция сложи край на надеждите на Африка за световната титла, след като отстрани Мароко с 2:0 в четвъртфиналите на Мондиала. „Атласките лъвове“ бяха последният представител на континента, който напусна турнира след незабравимо представяне. Мароко беше последната останала африканска нация, а вдъхновяващият поход на тима приключи на стадион „Бостън“.

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Загубата сложи край на забележителната кампания на Мароко. „Атласките лъвове“ носеха надеждите на Африка по-дълго от всеки друг отбор на тазгодишния турнир. Те отново показаха своето качество и устойчивост, преди да отстъпят пред един от фаворитите.

Отпадането на Мароко сложи край и на африканското предизвикателство на Световното първенство по футбол през 2026 г. Континентът се радваше на един от най-силните си турнири, като девет от десетте африкански представители достигнаха до елиминационната фаза. Мечтата за излъчване на световен шампион обаче ще трябва да почака още малко.

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Снимки: Gettyimages

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