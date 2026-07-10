Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски разкара Карл Фабиен

Левски разкара Карл Фабиен

  • 10 юли 2026 | 14:22
  • 9204
  • 16

Левски обяви, че се разделя с Карл Фабиен по взаимно съгласие. Крилото се присъедини към "сините" в началото на 2025 г. с трансфер от Славия. В голяма част от престоя си на "Герена" обаче той беше контузен и не успя да се докаже пред Хулио Веласкес и треньорския щаб.

Левски разпродаде "Герена" за реванша с Борац
Левски разпродаде "Герена" за реванша с Борац

"ПФК Левски и Карл Фабиен се разделиха по взаимно съгласие. Нападателят се присъедини към "сините" в началото на 2025 година и дебютира със синия екип на 26 февруари 2025 година при загубата като гост от Черно море с 0:1. Със синята фланелка той записа 31 мача.

ПФК Левски благодари на Карл Фабиен и му пожелава много здраве, лични и професионални успехи", написаха от клуба.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Определиха датата за жребия на Североизток

Определиха датата за жребия на Североизток

  • 10 юли 2026 | 14:44
  • 395
  • 0
Уточниха броят на отборите в Североизточната Трета лига

Уточниха броят на отборите в Североизточната Трета лига

  • 10 юли 2026 | 14:37
  • 736
  • 1
Световен шампион с голям жест към България

Световен шампион с голям жест към България

  • 10 юли 2026 | 14:01
  • 6032
  • 3
Югозападната Трета лига стартира със столично дерби

Югозападната Трета лига стартира със столично дерби

  • 10 юли 2026 | 13:43
  • 796
  • 0
Левски открива втори фен магазин

Левски открива втори фен магазин

  • 10 юли 2026 | 13:33
  • 893
  • 1
В Босна предупредиха: Ад очаква Борац в София!

В Босна предупредиха: Ад очаква Борац в София!

  • 10 юли 2026 | 13:00
  • 4702
  • 19
Виж всички

Водещи Новини

Левски разпродаде "Герена" за реванша с Борац

Левски разпродаде "Герена" за реванша с Борац

  • 10 юли 2026 | 11:48
  • 20431
  • 100
Световен шампион с голям жест към България

Световен шампион с голям жест към България

  • 10 юли 2026 | 14:01
  • 6032
  • 3
Минимален успех за Лудогорец срещу Септември

Минимален успех за Лудогорец срещу Септември

  • 10 юли 2026 | 12:26
  • 12116
  • 5
България срещу Чехия: Решаващ сблъсък за „лъвиците“ в Белград

България срещу Чехия: Решаващ сблъсък за „лъвиците“ в Белград

  • 10 юли 2026 | 07:22
  • 9855
  • 29
Супер сблъсъци на 1/2-финалите на "Уимбълдън" при мъжете

Супер сблъсъци на 1/2-финалите на "Уимбълдън" при мъжете

  • 10 юли 2026 | 08:02
  • 9882
  • 1