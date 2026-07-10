Левски разкара Карл Фабиен

Левски обяви, че се разделя с Карл Фабиен по взаимно съгласие. Крилото се присъедини към "сините" в началото на 2025 г. с трансфер от Славия. В голяма част от престоя си на "Герена" обаче той беше контузен и не успя да се докаже пред Хулио Веласкес и треньорския щаб.

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"ПФК Левски и Карл Фабиен се разделиха по взаимно съгласие. Нападателят се присъедини към "сините" в началото на 2025 година и дебютира със синия екип на 26 февруари 2025 година при загубата като гост от Черно море с 0:1. Със синята фланелка той записа 31 мача.



ПФК Левски благодари на Карл Фабиен и му пожелава много здраве, лични и професионални успехи", написаха от клуба.

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