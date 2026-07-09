Изненадващите отпадания на Мондиал 2026 сринаха цените на билетите за 1/4-финалите

Изненадващият развой на Световното първенство по футбол през 2026 г. и неочакваната елиминация на част от големите фаворити още на осминафиналната фаза оказаха шоков ефект върху черния пазар и официалните платформи за препродажба на пропуски. Отпадането на нации с огромни фенски маси, сред които домакините от САЩ, Мексико и Канада, както и футболни колоси като Бразилия, Колумбия и Португалия, доведе до драстичен спад в търсенето на ценните хартийки.

Според данните, цените на билетите за предстоящите 1/4-финални сблъсъци са претърпели тотален срив, като при някои от мачовете намалението достига рекордните 62%. Това е ясен индикатор за огромното влияние, което големите футболни нации и техните привърженици оказват върху икономиката и пазара на билети по време на световни финали.

Най-голям е спадът при европейското дерби между Испания и Белгия, където цените са паднали с цели 62%. Сериозно поевтиняване се наблюдава и при сблъсъка Норвегия - Англия (-53%), както и при двубоя на Аржентина срещу Швейцария (-41%). Най-стабилен остава интересът към мача между Франция и Мароко, където понижението на цените е най-минимално – едва 26%. Ситуацията се явява перфектен шанс за феновете, които мечтаят да изгледат някой от решителните сблъсъци на живо на достъпна цена.

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Снимки: Imago