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Испания - Белгия: защо цените на билетите паднаха с над 60%

  • 9 юли 2026 | 17:30
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Ден преди четвъртфиналния сблъсък от Световното първенство между Белгия и Испания (петък, 22:00 ч. българско време), цените на билетите за сблъсъка на вторичния пазар отбелязват драстичен спад. Значителното поевтиняване е пряко свързано с отпадането на САЩ и Португалия от турнира.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Според „Форбс“ най-евтиният билет за срещата, която ще се играе в Ингълуд, предградие на Лос Анджелис, е паднал от 2950 долара (2580 евро) на 1175 долара (1027 евро), което представлява спад от близо 60%.

По данни на платформата за препродажба „ТикПик“, цитирани от американската медия, този спад се е случил в рамките на няколко часа, като цените продължават да намаляват с наближаването на началния час на двубоя. Според „Форбс“ този срив се обяснява пряко с последователните елиминации на САЩ и Португалия – два отбора, които предизвикваха изключително голям интерес сред феновете и търговците на билети.

Съединените щати, страна организатор на надпреварата, бяха категорично надиграни от Белгия с 4:1 в нощта на понеделник срещу вторник, докато Португалия отстъпи пред Испания с 0:1 в понеделник вечерта.

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