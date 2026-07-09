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Ден 11 на "Уимбълдън" ще излъчи финалистите в женския турнир, Кисимов атакува полуфиналите

  • 9 юли 2026 | 07:34
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Ден 11 на "Уимбълдън" ще излъчи финалистите в женския турнир, Кисимов атакува полуфиналите

Предстоящият 9 юли 2026 г. (четвъртък) обещава да остане в историята на тениса. Женската схема на Уимбълдън достигна своята решителна фаза, а съставът на полуфиналите е безпрецедентен. За първи път в Оупън ерата нито една от четирите оцелели тенисистки не е достигала до тази фаза на „ол Инглънд Клъб“ преди, което гарантира, че в събота ще видим напълно нова шампионка.

Програмата на Централния корт започва в 15:30 часа българско време. В първия мач за деня седмата в схемата Коко Гоф ще се изправи срещу чехкинята Каролина Мухова (№10). Гоф пристигна в Лондон с известни колебания на трева, но представянето ѝ до момента е безупречно. Американката води убедително в преките двубои с 6-1 победи, но трябва да има едно наум – последната им среща в Щутгарт по-рано тази година беше спечелена от Мухова в три сета. Мухова, която е бивша финалистка от „Ролан Гарос“, залага на многообразие в играта си, включващо прецизни слайсове и агресивни форхенди. Тя ще се опита да прекъсне серията на Гоф и да стигне до своя втори голям финал, разчитайки на факта, че двата стила се срещат за първи път на тревна настилка.

Вторият полуфинал противопоставя две от най-прогресиращите тенисистки в тура – украинката Марта Костюк и друга представителка на Чехия, Линда Носкова. Костюк направи фурор при дебюта си на Централния корт, разгромявайки Джасмин Паолини с 6-3, 6-2. Статистиката ѝ от четвъртфинала е стряскаща за всяка съперничка – тя спечели впечатляващите 90% от точките на свой първи сервис. От другата страна на мрежата Линда Носкова продължава своя „зелен“ възход. След титлата си в Берлин миналия месец, тя вече е част от Топ 10 на световната ранглиста. В четвъртфинала срещу Елизе Мертенс Носкова показа изключителна стабилност от основната линия, реализирайки 30 печеливши удара и спасявайки единствената точка за пробив, пред която бе изправена. Костюк води с 1-0 в преките срещи, след победа в Мадрид по-рано през 2026 г., но формата на Носкова на трева в момента изглежда върхова.

Също така турнирният ден ще предложи и поредната изява на младата българска надежда Димитър Кисимов, който не по-рано от 16:00 часа ще играе срещу Круз Хюит от Австралия. Победителят от тази среща ще играе на полуфинал в турнира при юношите, който миналата година бе спечелена от друг българин в лицето на Иван Иванов.

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