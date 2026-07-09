Бруно Гимараеш вече се е разбрал с Арсенал

Бруно Гимараеш наскоро информира Нюкасъл, че иска да напусне клуба и да премине в Арсенал. Според "Екип" бразилецът вече има споразумение за 5-годишен договор с лондончани. Сега той се надява двата клуба да се разберат за трансферната му сума.

"Свраките" отказаха оферта от страна на Арсенал на стойност 70 милиона евро. Те нямат желание да продават капитана си. Още повече, след като се разделиха с Антъни Гордън и Сандро Тонали. В Нюкасъл обаче не искат да се стига до драми, каквито имаше миналото лято с Александър Исак. Те оценяват игра на 90 милиона евро, а новата оферта на "артилеристите" се очаква до дни.

🚨🚨 BRUNO GUIMARAES 🇧🇷 S’EST MIS D’ACCORD AVEC ARSENAL POUR UN CONTRAT DE 5 ANS !!!! ❤️🤍



Les Gunners ont formulé une première offre de 70 M€, repoussée par Newcastle. 💰



L’OL dispose d’une clause de revente de 20% et pourrait toucher environ 6M€.



🗞️ @lequipe pic.twitter.com/l5bvlNSRv0 — Actu Foot (@ActuFoot_) July 9, 2026

Гимараеш направи много минал силен сезон в Премиър лийг. Той беше и основна фигура в националния отбор на Бразилия. На Световното първенство той направи две асистенции в мача срещу Шотландия и попаде на Габриел Мартинели за победния гол срещу Япония. "Селесао" обаче разочарова с отпадането си на осминафиналите, където тимът загуби от Норвегия.

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