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Бруно Гимараеш вече се е разбрал с Арсенал

  • 9 юли 2026 | 19:14
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Бруно Гимараеш наскоро информира Нюкасъл, че иска да напусне клуба и да премине в Арсенал. Според "Екип" бразилецът вече има споразумение за 5-годишен договор с лондончани. Сега той се надява двата клуба да се разберат за трансферната му сума.

"Свраките" отказаха оферта от страна на Арсенал на стойност 70 милиона евро. Те нямат желание да продават капитана си. Още повече, след като се разделиха с Антъни Гордън и Сандро Тонали. В Нюкасъл обаче не искат да се стига до драми, каквито имаше миналото лято с Александър Исак. Те оценяват игра на 90 милиона евро, а новата оферта на "артилеристите" се очаква до дни.

Гимараеш направи много минал силен сезон в Премиър лийг. Той беше и основна фигура в националния отбор на Бразилия. На Световното първенство той направи две асистенции в мача срещу Шотландия и попаде на Габриел Мартинели за победния гол срещу Япония. "Селесао" обаче разочарова с отпадането си на осминафиналите, където тимът загуби от Норвегия.

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