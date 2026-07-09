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ЦСКА 0:0 Дери Сити

  • 9 юли 2026 | 21:00
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ЦСКА 0:0 Дери Сити
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Слушай на живо: ЦСКА - Дери Сити

ЦСКА и Дери Сити играят при 0:0 в мач от първия квалификационен кръг на Лига Европа.

Наставникът на ЦСКА Христо Янев пусна на вратата на героя от финала за Sesame Купа на България Фьодор Лапоухов. Дейвид Пастор, Факундо Родригес, Теодор Иванов и Анжело Мартино бяха в защитното каре пред него.

В средата на терена капитанът Жордао, Петко Панайотов, Исак Соле и новото попълнение Стефано Сенси. В атака започват Йоанис Питас и Леандро Годой.

ЦСКА 0:0 Дери Сити

Стартови състави:

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 17. Анжело Мартино, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 3. Дейвид Пастор, 6. Жордао, 8. Стефано Сенси, 30. Петко Панайотов, 94. Исак Соле, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой.

Дери Сити: 1. Браян Махер, 22. Конър Бар, 25. Кристи Гроган, 3. Патрик МакКлийн, 6. Робърт Стевин, 2. Бари Котър, 28. Джеймс Олайинка, 23. Камерън Дъмиган, 7. Майкъл Дъфи, 27. Лиъм Бойс, 14. Елиас Чапман.

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