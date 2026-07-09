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Картели в Мексико избиват хора, докато властите са заети с Мондиала

  • 9 юли 2026 | 13:29
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Докато милиони фенове празнуваха Световното първенство по стадионите в Мексико Сити, Гуадалахара и Монтерей, в една общност в мексиканския щат Гереро местните жители се криеха в изоставена клиника, опитвайки се да оцелеят при атака с дронове, извършена от един от най-опасните картели в страната. Според разследване на Асошиейтед Прес общностите в Гуахес де Аяла са били атакувани в сряда сутринта от членове на картела „Ла Нуева Фамилия Мичоакана“, които са използвали дронове, натоварени с експлозиви, в сблъсъци с местната група за самоотбрана.

„Докато едни празнуват голове, други са избивани от дронове, носещи бомби“, заяви Марилу Солорио, 24-годишна жена, която се е приютила заедно с около 70 други жени, деца и възрастни в бивша изоставена медицинска клиника.

Атаката идва в деликатен момент за мексиканските власти. За провеждането на Световното първенство правителството мобилизира около 100 000 военни и служители на реда, концентрирани почти изключително в градовете домакини, където турнирът приключи без сериозни инциденти. Мексиканският анализатор по въпросите на сигурността Давид Сауседо смята, че тази стратегия обаче е имала значителен страничен ефект.

„Имаше масивно разполагане на сили за сигурност в градовете домакини на Мондиала. Много военни и членове на Националната гвардия бяха прехвърлени от други щати, за да подсилят защитата на състезанието. В същото време много региони, които не бяха домакини на мачове, останаха без защита“, обясни той.

След избухването на сблъсъците мексиканските власти отрекоха подобни атаки да са се случили в Гереро, въпреки че местните жители предаваха на живо кадри от експлозиите и престрелките. Впоследствие Кабинетът по сигурността на Мексико обяви, че изпраща сили в района за проверка на ситуацията и за засилване на присъствието на властите.

През последните години картелът „Ла Нуева Фамилия Мичоакана“, определен като терористична организация от администрацията на Доналд Тръмп, разшири влиянието си в щата Гереро. В отговор стотици жители напуснаха домовете си, а местните общности сформираха собствени групи за самоотбрана, въоръжени дори с военни оръжия и дронове, в конфликт, който превръща региона в истинско бойно поле.

Докато мачовете от Световното първенство в Мексико приключиха без инциденти в градовете домакини, насилието, причинено от картелите, продължава да взима жертви в други части на страната, а местните жители от Гереро казват, че вече не се питат дали ще има нова атака, а само кога.

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