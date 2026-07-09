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ФИФА въвежда безпрецедентна мярка за Франция – Мароко

  • 9 юли 2026 | 16:30
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ФИФА предприе иновативна технологична мярка за четвъртфиналния мач от Световното първенство между Франция и Мароко, целяща да гарантира непрекъснатата работа на системата за видеоарбитраж (ВАР) през целия мач, включително при евентуални продължения. За да се избегнат всякакви сривове, асистентът видеоарбитър Леодан Гонсалес и неговата заместничка Татяна Гусман ще присъстват физически на стадион „Бостън“, където ще се проведе срещата.

Това решение служи като план за извънредни ситуации. В случай че връзката с основната ВАР зала, разположена в Международния пресцентър в Далас, бъде прекъсната, технологията няма да бъде компрометирана. В такъв сценарий Гонсалес и Гусман ще поемат функциите по преглед директно от стадиона, позволявайки на главния съдия Факундо Тело да продължи да използва монитора на терена съгласно протокола на ФИФА.

Припомняме, че правилата на ФИФА постановяват, че двубой не може да бъде прекъснат поради повреда във ВАР, така че тази превантивна мярка гарантира, че подобна ситуация няма да възникне.

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