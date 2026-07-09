Христо Янев: Сбъднах една мечта! Вкарахме три много красиви попадения

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев сподели първите си впечатления след победата с 3:2 над Дери Сити в мач от първия квалификационен кръг на Лига Европа.

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"Взимаме всичко хубаво. Трябва да наблегнем на хубавите неща. Имаше настроение в играта ни, имаме 17 удара към вратата. Вкарахме и красиви голове. Няма как с лека ръка да ги пренебрегнем. Имаме 5-6 дни, за да поправим нещата, които не ни харесват. Ще направим така, че да ги превърнем в нещо, което да използваме.



Всички работим, за да може ЦСКА да играе добър, атакуващ и красив футбол. Днес вкарахме три много красиви попадения. Видях и много настроение по трибуните. Те направиха този ден специален.



Ние знаем какви качества имаме. Трябва повече да вярваме в това, което можем. Сбъднах една моя мечта, искам да играем много мачове в Европа и да радваме хората, които обичат ЦСКА", заяви Янев.

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Снимки: Борислав Трошев | Снимки: Владимир Иванов