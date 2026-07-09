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Карабах взе три гола аванс срещу Вестри и гледа смело към ЦСКА или Дери Сити

  • 9 юли 2026 | 21:33
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Карабах взе три гола аванс срещу Вестри и гледа смело към ЦСКА или Дери Сити

Азербайджанският вицешампион Карабах направи сериозна крачка към втория предварителен кръг на Лига Европа, след като победи исландския Вестри с 3:0 в първия мач от първия квалификационен кръг на турнира. Този двубой бе следен с изключителен интерес в България, тъй като крайният победител от двойката ще се изправи срещу ЦСКА или Дери Сити в следващата фаза на надпреварата. С оглед на сериозната победа в първия мач, тимът от Агдам е съвсем близо до това да си осигури официално продължаването напред.

Домакините откриха резултата в 30-ата минута благодарение на отлично взаимодействие в атака. Олексий Кащук направи страхотно центриране от десния фланг, намирайки непокрития Закария Саво, който отблизо не остави шансове на исландския страж за 1:0.

В самия край на първото полувреме Карабах нанесе своя втори удар в мача. В 45-ата минута звездата на отбора Абделах Зубир отне топката пред наказателното поле, напредна и от малък ъгъл успя майсторски да копне топката над излезлия напред вратар, удвоявайки преднината на своя тим.

Крайният резултат бе оформен в 86-ата минута след перфектно организирана контраатака. Авторът на първия гол Закария Саво се отскубна зад гърба на бранителите и пусна успореден пас към нахлуващия Реналдо Сифъс, който на празна врата хладнокръвно прати топката в мрежата за крайното 3:0.

Така Карабах заминава за реванша в Исландия след седмица с повече от комфортна преднина. Ако не се случи някаква невероятна изненада, изглежда именно той ще бъде следващият съперник на ЦСКА в турнира, стига и "червените" да си свършат работата и да елиминират Дери Сити.

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