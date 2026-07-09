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Юнайтед уреди бивш съотборник на Груев

  • 9 юли 2026 | 20:47
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Юнайтед уреди бивш съотборник на Груев

Манчестър Юнайтед е взел решение да привлече бившия вратар на Лийдс и Нюкасъл Карл Дарлоу. 35-годишният вратар е свободен агент от 1-ви юли насам, предава авторитеният журналиста Фабрицио Романо на страницата си в социалната мрежа X.

Според източник, подписването на трудовия договор ще се състои в петък, 10 юли. Очаква се вратарят Алтай Байиндър да напусне „Червените дяволи“.

Най-скорошният клуб на Дарлоу е Лийдс, където игра от лятото на 2023 г. През този период 35-годишният вратар е участвал в 38 мача във всички състезания, като е запазил 10 чисти мрежи. Според информация в Transfermarkt, пазарната му стойност е 200 000 евро.

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