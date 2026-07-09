Юнайтед уреди бивш съотборник на Груев

Манчестър Юнайтед е взел решение да привлече бившия вратар на Лийдс и Нюкасъл Карл Дарлоу. 35-годишният вратар е свободен агент от 1-ви юли насам, предава авторитеният журналиста Фабрицио Романо на страницата си в социалната мрежа X.

Според източник, подписването на трудовия договор ще се състои в петък, 10 юли. Очаква се вратарят Алтай Байиндър да напусне „Червените дяволи“.

Най-скорошният клуб на Дарлоу е Лийдс, където игра от лятото на 2023 г. През този период 35-годишният вратар е участвал в 38 мача във всички състезания, като е запазил 10 чисти мрежи. Според информация в Transfermarkt, пазарната му стойност е 200 000 евро.

🚨 Manchester United agree deal to sign Karl Darlow as new backup goalkeeper, here we go!



Deal done and signature to follow on Friday.



Bayindir expected to leave — story after @lauriewhitwell. pic.twitter.com/Aox5kfNQ6J — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026

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