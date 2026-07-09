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  3. Лудогорец избира между трима за нов наставник

Лудогорец избира между трима за нов наставник

  • 9 юли 2026 | 17:27
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Утре ще стане ясно кой ще бъде новият наставник на Лудогорец, научи Sportal.bg.

Германец поема Лудогорец, твърдят в родината му
Германец поема Лудогорец, твърдят в родината му

В германските медии се появи информация, че местният специалист Томас Райс ще поеме “орлите” в близките дни, но той макар да е сред една от опциите, не е единственият вариант за наследник на Пер-Матиас Хьогмо. Освен бившият наставник на Самсунспор и Шалке 04, ръководството на разградчани ще избират още измежду испански специалист със сериозен опит е Европа и временния наставник Микаел Старе, който бе помощник на досегашният наставник и води подготовката до момента преди началото на сезона.

В утрешния ден Лудогорец ще изиграе две контроли - срещу Септември сутринта и срещу албанския Теута следобед и след тях ръководството ще вземе окончателното си решение за нов наставник.

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