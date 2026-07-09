ЦСКА се завръща на европейската сцена, съперникът е коварен

Слушай на живо: ЦСКА - Дери Сити

ЦСКА приема Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа. Отборът на Христо Янев посреща своя северноирландски съперник на Националния стадион "Васил Левски". Двубоят започва с първия съдийски сигнал на Висар Кастрати от Косово в 21:00 часа.

Армейският тим се завръща в евротурнирите след лятото на 2023 г. Тогава ЦСКА загуби с общ резултат 0:6 срещу Сепси и напусна скоропостижно Лига на конференциите. Загубата в първия мач коства треньорската глава на Саша Илич, а на негово място тогавашното клубно ръководство назначи Нестор Ел Маестро. Сега момчетата на Янев започват участието си във втората по сила европейска надпревара като носител на Купа на България. "Червените" спечелиха трофея след дузпи срещу Локомотив (Пловдив) и изковаха завръщането си на европейската сцена.

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До момента ЦСКА се подсили с четирима нови - нападателят Жоел Цварц от Локомотив (Пловдив), Стефано Сенси от Анортозис, Жан-Филип Гбамин от Метц и защитникът Тамиму Уору, който е под наем от Ботев (Враца). Наставникът на "червените" се надява да има на разположение Джеймс Ето'о, който лекуваше контузия и около когото вървят проучвания от страна на БФС дали може да стане национал на България според правилата на ФИФА.

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Извън "европейската" група на ЦСКА останаха Адриан Лапеня, Кевин Додай и Матиас Фаетон. Очаква се скоро клубът от Борисовата градина да се раздели с Лумбард Делова. Извън сметките на Ицо Янев остава беларуският халф Макс Ебонг, който изтърпява наказание. Той обаче ще бъде на линия за реванша след седмица в Северна Ирландия. При краен успех срещу Дери Сити армейците ще се изправят срещу Карабах в следващия квалификационен кръг на Лига Европа.

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Тимът от Великобритания завърши на второ място в елита на Ейре, където се състезава. През настоящия сезон Дери Сити не върви добре в шампионата, като до момента футболистите на мениджъра Тиърнън Линч са шести в класирането от десет отбора. Това поставя под въпрос работата на специалиста, който може да бъде уволнен при отпадане от ЦСКА.

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В исторически план ЦСКА и Дери Сити вече имат една среща в Лига Европа - през лятото на 2009 г. Тогава армейците водени от Любослав Пенев спечелиха първия мач в София с гол на Иван Стоянов. Реваншът оттатък Ламанша завърши 1:1, като попадението за българския гранд реализира Маркиньос.

Дери Сити пристига в България с всички нови

ЦСКА - Дери Сити

Съдия: Висар Кастрати (Косово)

Начало: 21:00 часа

Стадион: "Васил Левски", София

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