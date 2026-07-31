Официално: Ясен Петров е новият старши треньор на Спартак (Варна)

Спартак (Варна) официално обяви Ясен Петров за нов старши треньор. Той ще замени Гьоко Хаджиевски, който напусна “соколите” преди няколко дни. Пловдивския Джанини за последно бе начело на Добруджа, но не успя да спаси отбора от изпадане. В България е водил още Левски, Ботев (Пловдив), Черно море, Локомотив (София) и Локомотив (Пловдив).

Спартак (Варна) представя новия треньор днес

Ето какво пишат от Спартак:

Ясен Петров е новият старши треньор на ФК Спартак Варна

Ясен Петров е едно от най-разпознаваемите имена в българския футбол. В своята треньорска кариера той е водил националния отбор на България, както и редица водещи клубове у нас – Левски София, Ботев Пловдив, Черно море, Локомотив София, Локомотив Пловдив и Добруджа. Зад гърба си има и сериозен международен опит, натрупан по време на работата му в Китай.

В треньорския щаб на Ясен Петров влизат помощник-треньорите Ивелин Петков и Михаил Цоков, кондиционният треньор Ивайло Петров и треньорът на вратарите Георги Георгиев

Пожелаваме успех на Ясен Петров и неговия екип начело на ФК Спартак Варна!

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