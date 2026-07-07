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ЦСКА без последното ново попълнение в мачовете срещу Дери Сити, трио остана извън групата на "армейците"

  • 7 юли 2026 | 17:47
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Слушай на живо: ЦСКА - Дери Сити

ЦСКА не успя да картотекира последното си ново попълнение Жан-Филип Гбамин за мачовете срещу Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Добрата новина за Христо Янев е, че ще може да разчита на Жоел Цварц, Стефано Сенси и Тамиму Уору, които бяха привлечени по-рано това лято.

Впечатление прави отсъствието на Адриан Лапеня, Кевин Додай и Матиас Фаетон. Оставянето им извън групата подсказва, че най-вероятно "армейците" няма да разчитат на тях занапред.

ЦСКА обяви програмата си до мача с Дери Сити, Янев дава пресконференция в сряда
ЦСКА обяви програмата си до мача с Дери Сити, Янев дава пресконференция в сряда

В разширешния състав за двата двубоя със северноирландците е защитникът Лумбард Делова, с когото се очаква клубът да се раздели в следващите дни. За първия сблъсък, който е след два дни в София, е наказан Макс Ебонг. Беларусинът обаче ще бъде на линия за реванша следващата седмица.

Играчите на ЦСКА посетиха "Армията", надъхват се за мача срещу Дери Сити
Играчите на ЦСКА посетиха "Армията", надъхват се за мача срещу Дери Сити

Групата на ЦСКА за мачовете с Дери Сити:

Вратари: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 31. Даниел Николов;

Защитници: 2. Дейвид Пастор, 3. Тамиму Уору, 5. Лумбард Делова, 14. Теодор Иванов, 17. Анжело Мартино, 19. Андрей Йорданов, 32. Факундо Родригес, 91. Алекс Тунчев;

Полузащитници: 6. Бруно Жордао, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 11. Мохамед Брахими, 30. Петко Панайотов, 80. Георги Чорбаджийски, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето'о;

Нападатели: 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц, 28. Йоанис Питас, 34. Васил Каймаканов, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита.

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