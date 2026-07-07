ЦСКА без последното ново попълнение в мачовете срещу Дери Сити, трио остана извън групата на "армейците"

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ЦСКА не успя да картотекира последното си ново попълнение Жан-Филип Гбамин за мачовете срещу Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Добрата новина за Христо Янев е, че ще може да разчита на Жоел Цварц, Стефано Сенси и Тамиму Уору, които бяха привлечени по-рано това лято.

Впечатление прави отсъствието на Адриан Лапеня, Кевин Додай и Матиас Фаетон. Оставянето им извън групата подсказва, че най-вероятно "армейците" няма да разчитат на тях занапред.

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В разширешния състав за двата двубоя със северноирландците е защитникът Лумбард Делова, с когото се очаква клубът да се раздели в следващите дни. За първия сблъсък, който е след два дни в София, е наказан Макс Ебонг. Беларусинът обаче ще бъде на линия за реванша следващата седмица.

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Групата на ЦСКА за мачовете с Дери Сити:



Вратари: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 31. Даниел Николов;

Защитници: 2. Дейвид Пастор, 3. Тамиму Уору, 5. Лумбард Делова, 14. Теодор Иванов, 17. Анжело Мартино, 19. Андрей Йорданов, 32. Факундо Родригес, 91. Алекс Тунчев;

Полузащитници: 6. Бруно Жордао, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 11. Мохамед Брахими, 30. Петко Панайотов, 80. Георги Чорбаджийски, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето'о;

Нападатели: 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц, 28. Йоанис Питас, 34. Васил Каймаканов, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита.

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