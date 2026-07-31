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Лудогорец даде голямо обещание на феновете си: Най-добрите европейски вечери тепърва предстоят

  • 31 юли 2026 | 15:10
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От Лудогорец използваха социалните мрежи, за да благодарят на феновете си за подкрепата в реванша срещу Апоел (Тел Авив). "Орлите" не успяха да преодолеят своя съперник и отпаднаха още във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите, но от клуба дадоха голямо обещание на своите привърженици.

Всичко приключи! Лудогорец не успя да се справи с Апоел (Тел Авив) и се сбогува с Европа
Всичко приключи! Лудогорец не успя да се справи с Апоел (Тел Авив) и се сбогува с Европа

"Благодарим ви!

Скъпи лудогорци,

снощи не успяхме да продължим европейския си път, но едно нещо беше безспорно – през всичките 90 минути срещу Апоел усещахме вашата любов и гореща подкрепа.

Лудогорец отпада от първия си съперник за първи път от случая Милсами
Лудогорец отпада от първия си съперник за първи път от случая Милсами

Футболът носи както незабравими емоции, така и тежки разочарования. В такива моменти най-важното е да бъдем заедно. А вие показахте за пореден път, че Лудогорец не е сам.

Благодарим на всеки, който беше на стадиона и подкрепяше отбора до последния съдийски сигнал. Вашата вярност означава много за всички нас.

Райс: Преди почивката мразех отбора
Райс: Преди почивката мразех отбора

До този момент Лудогорец е изиграл 181 мача в европейските клубни турнири. Всеки един от тях е част от история, която изградихме заедно – с паметни победи, големи битки и вечери, донесли гордост не само на нашия клуб, но и на българския футбол. Тази история няма да спре с едно отпадане.

Обещаваме ви едно - ще работим здраво и ще се върнем по-силни. Правили сме го неведнъж и вярваме, че най-добрите европейски вечери тепърва предстоят", пишат разградчани.

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Снимки: Startphoto

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