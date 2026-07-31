Лудогорец даде голямо обещание на феновете си: Най-добрите европейски вечери тепърва предстоят

От Лудогорец използваха социалните мрежи, за да благодарят на феновете си за подкрепата в реванша срещу Апоел (Тел Авив). "Орлите" не успяха да преодолеят своя съперник и отпаднаха още във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите, но от клуба дадоха голямо обещание на своите привърженици.

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"Благодарим ви!

Скъпи лудогорци,

снощи не успяхме да продължим европейския си път, но едно нещо беше безспорно – през всичките 90 минути срещу Апоел усещахме вашата любов и гореща подкрепа.

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Футболът носи както незабравими емоции, така и тежки разочарования. В такива моменти най-важното е да бъдем заедно. А вие показахте за пореден път, че Лудогорец не е сам.

Благодарим на всеки, който беше на стадиона и подкрепяше отбора до последния съдийски сигнал. Вашата вярност означава много за всички нас.

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До този момент Лудогорец е изиграл 181 мача в европейските клубни турнири. Всеки един от тях е част от история, която изградихме заедно – с паметни победи, големи битки и вечери, донесли гордост не само на нашия клуб, но и на българския футбол. Тази история няма да спре с едно отпадане.

Обещаваме ви едно - ще работим здраво и ще се върнем по-силни. Правили сме го неведнъж и вярваме, че най-добрите европейски вечери тепърва предстоят", пишат разградчани.

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Снимки: Startphoto