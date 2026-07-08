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Жордао: Играл съм в Лига Европа, запознат съм с качествата, които се изискват

  • 8 юли 2026 | 12:32
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Капитанът на ЦСКА Бруно Жордао застана до Христо Янев по време на официалната пресконференция преди утрешния сблъсък от първия квалификационен кръг в Лига Европа срещу Дери Сити. Двата тима ще премерят сили от 21:00 часа на Националния стадион “Васил Левски”.

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“Сигурен съм, че утре мачът ще бъде страхотен. С търпение, кураж и смелост, вярвам, че всичко необходимо е направено по отношение на подготовката ни. Знаем срещу кого играем, мачът ще бъде много интензивен, с много единоборства, ще дадем всичко от себе си утре на терена.

Да, имам предишен опит, играл съм в мач в Лига Европа, запознат съм с качествата, които се изискват. Средата е различна в тези мачове, ще дам всичко от себе си, за да помогна на моите съотборници. Всеки от нас е готов да даде всичко от себе си, независимо дали е в стартовия състав, или не. Води ни това, че се чувстваме като семейство, заедно ще се борим, за да стигнем максимално напред, да постигнем всички възможни титли през сезона.

10 Пресконференция на Христо Янев преди мача с Дери Сити

За мен е чест и привилегия да бъда капитан на този отбор. Лентата носи допълнителна отговорност, това е нещо, за което всеки би мечтал. Важно е обаче не какво правиш на мач или в съблекалнята, а и извън терена. Старал съм се винаги да помагам на всеки. Почти година съм тук и съм се старал винаги да давам всичко от себе си и да помагам на отбора. Честта да носиш капитанската лента е една и съща, независимо дали играеш в България, или в Европа.

Знам доколко напред е стигал отборът в европейските турнири. Ще се опитаме да върнем тази европейска радост и еуфория обратно. Ще искаме да постигнем съществен напредък и да стигнем възможно най-много напред. Това е мечта не само на всеки от феновете, но и на футболистите”, заяви Жордао.

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