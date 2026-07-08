Жордао: Играл съм в Лига Европа, запознат съм с качествата, които се изискват

Капитанът на ЦСКА Бруно Жордао застана до Христо Янев по време на официалната пресконференция преди утрешния сблъсък от първия квалификационен кръг в Лига Европа срещу Дери Сити. Двата тима ще премерят сили от 21:00 часа на Националния стадион “Васил Левски”.

Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения

“Сигурен съм, че утре мачът ще бъде страхотен. С търпение, кураж и смелост, вярвам, че всичко необходимо е направено по отношение на подготовката ни. Знаем срещу кого играем, мачът ще бъде много интензивен, с много единоборства, ще дадем всичко от себе си утре на терена.

Да, имам предишен опит, играл съм в мач в Лига Европа, запознат съм с качествата, които се изискват. Средата е различна в тези мачове, ще дам всичко от себе си, за да помогна на моите съотборници. Всеки от нас е готов да даде всичко от себе си, независимо дали е в стартовия състав, или не. Води ни това, че се чувстваме като семейство, заедно ще се борим, за да стигнем максимално напред, да постигнем всички възможни титли през сезона.

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За мен е чест и привилегия да бъда капитан на този отбор. Лентата носи допълнителна отговорност, това е нещо, за което всеки би мечтал. Важно е обаче не какво правиш на мач или в съблекалнята, а и извън терена. Старал съм се винаги да помагам на всеки. Почти година съм тук и съм се старал винаги да давам всичко от себе си и да помагам на отбора. Честта да носиш капитанската лента е една и съща, независимо дали играеш в България, или в Европа.

Знам доколко напред е стигал отборът в европейските турнири. Ще се опитаме да върнем тази европейска радост и еуфория обратно. Ще искаме да постигнем съществен напредък и да стигнем възможно най-много напред. Това е мечта не само на всеки от феновете, но и на футболистите”, заяви Жордао.

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