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Спартак (Варна) представя новия треньор днес

  • 31 юли 2026 | 14:53
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Спартак (Варна) обяви, че днес ще представи новия си старши треньор. Това ще се случи на специална пресконференция от 17:00 часа. Припомняме, че преди дни досегашният наставник Гьоко Хаджиевски напусна отбора след победата над Черно море с 3:0.

Спартак (Варна) избира между трима треньори, Ясен Петров е сред вариантите
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Ето какво пишат от Спартак:

ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ

ФК Спартак Варна уведомява представителите на медиите, че днес (31 юли) от 17:00 ч. в залата за пресконференции на стадион „Спартак“ ще се проведе официална пресконференция по повод представянето на новия старши треньор на представителния отбор.

На събитието ще бъдат представени новият наставник, както и неговият треньорски щаб.

Поради засиления обществен интерес към събитието каним всички представители на медиите да присъстват.

Очакваме Ви!

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