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  3. Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения

Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения

  • 8 юли 2026 | 12:25
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Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения
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Слушай на живо: ЦСКА - Дери Сити

Наставникът на ЦСКА Христо Янев говори пред журналисти преди утрешния двубой срещу Дери Сити в Лига Европа. Пресконференцията на треньора на армейците беше излъчена пряко в Sportal.bg. Утре в 21:00 часа "червените" излизат срещу тима от Северна Ирландия, а реваншът е след седмица оттатък Ламанша.

ЦСКА без последното ново попълнение в мачовете срещу Дери Сити, трио остана извън групата на "армейците"
ЦСКА без последното ново попълнение в мачовете срещу Дери Сити, трио остана извън групата на "армейците"

"Надявам се, че сме готови, подготвихме се добре. Разбира се, имаме футболисти, които не са на 100%, защото закъсняха за лагера. Утре ще разберем колко и дали сме се подготвили добре. Всички ще бъдат налични, кои ще вземат и колко игрово време ще разберете в мача. Джеймс Ето'о провежда вече тренировки с отбора, с всеки изминал ден е по-добре, надявам се да мога да го ползвам още в първия мач. Правим всичко възможно всеки да бъде пълноценен в подготовката за онова, което имаме като план. Алехандро Пиедраита и Лео Перейра? И двамата са на 100% готови, имаха дребни неразположения преди последната контрола, мога да ги ползвам в мача.

Играчите на ЦСКА посетиха "Армията", надъхват се за мача срещу Дери Сити
Играчите на ЦСКА посетиха "Армията", надъхват се за мача срещу Дери Сити

Подготвяме се ЦСКА да започне добре, но да бъде добре и през целия сезон. Може да има и нови попълнения, процесът е отворен. Дери Сити? Запознати сме с онова, което представляват като отбор. Добър отбор, подготвени сме за онова, което предлагат в мачовете, които гледахме. Без значение е тревната настилка - каквато за нас, такава и за нас. Разбира се, искаме условията да са колкото се може по-добри. Очаквам тежък мач, мач с много единоборство. От това, което гледах, на това ниво от предварителните кръгове отборите са равностойни, така че очаквам такъв мач.

ЦСКА пусна билетите за гостуването в Ирландия
ЦСКА пусна билетите за гостуването в Ирландия

Когато започнах с треньорството мечтата ми беше един ден да изведа моя отбор да играе в европейските турнири, утре ще ви кажа каква е разликата. Много по-отговорно е да гледаш цялата картинка за един отбор, отколкото да слушаш треньора и да направиш това, което можеш на терена. Нещата са различни. Лумбард Делова и Адриан Лапеня? С Делова се водят разговори, най-вероятно ще бъде извън групата за мача. Правим всичко възможно да картотекираме Жан-Филип. За Лапеня - трябва да направя избор, той е извън групата за европейските ни мачове. Кевин Додай и Фаетон? С Фаетон също се водят преговори, докато за Кевин преценявам кои футболисти могат да ни бъдат полезни за мачовете, които предстоят и той остава извън групата ни за Европа.

Питас и Цварц повеждат атаката на ЦСКА срещу Дери Сити
Питас и Цварц повеждат атаката на ЦСКА срещу Дери Сити

Имаме нашите идеи в главата си, като отбор не се нуждаем от нищо специално, трябва да бъдем себе си. Специани са тези в съблекалнята, нуждаем се от подкрепата на нашите фенове. ЦСКА в Европа е нещо много специално. Специалното го правят феновете с тяхното поведение на трибуните, с тяхнаха енергия, която ни дават. Искам да ги призова утре да дойдат и да ни подкрепят, да бъдат онази част от нас, която ни бута напред и да вървим заедно в тежките битки. Историята на ЦСКА в евротурнирите ни задължава да даваме най-доброто от себе си. Това ще кажа на футболистите преди да излязат на терена. Но всеки един от нас трябва да разбере, че историята е история. Ако искаме да сме част от нея, трябва да я напишем отново.

Жордао: Играл съм в Лига Европа, запознат съм с качествата, които се изискват
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За мен лично напрежението е привилегия. Няма напрежение между мен и феновете. За всички нас има едно нещо, което е свещено - ЦСКА. Всички обичаме ЦСКА, трябва да дадем цялата си енергия, за да може ЦСКА да върви напред. Това искам аз", заяви Христо Янев.

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