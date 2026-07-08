Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения

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Наставникът на ЦСКА Христо Янев говори пред журналисти преди утрешния двубой срещу Дери Сити в Лига Европа. Пресконференцията на треньора на армейците беше излъчена пряко в Sportal.bg. Утре в 21:00 часа "червените" излизат срещу тима от Северна Ирландия, а реваншът е след седмица оттатък Ламанша.

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"Надявам се, че сме готови, подготвихме се добре. Разбира се, имаме футболисти, които не са на 100%, защото закъсняха за лагера. Утре ще разберем колко и дали сме се подготвили добре. Всички ще бъдат налични, кои ще вземат и колко игрово време ще разберете в мача. Джеймс Ето'о провежда вече тренировки с отбора, с всеки изминал ден е по-добре, надявам се да мога да го ползвам още в първия мач. Правим всичко възможно всеки да бъде пълноценен в подготовката за онова, което имаме като план. Алехандро Пиедраита и Лео Перейра? И двамата са на 100% готови, имаха дребни неразположения преди последната контрола, мога да ги ползвам в мача.

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Подготвяме се ЦСКА да започне добре, но да бъде добре и през целия сезон. Може да има и нови попълнения, процесът е отворен. Дери Сити? Запознати сме с онова, което представляват като отбор. Добър отбор, подготвени сме за онова, което предлагат в мачовете, които гледахме. Без значение е тревната настилка - каквато за нас, такава и за нас. Разбира се, искаме условията да са колкото се може по-добри. Очаквам тежък мач, мач с много единоборство. От това, което гледах, на това ниво от предварителните кръгове отборите са равностойни, така че очаквам такъв мач.

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Когато започнах с треньорството мечтата ми беше един ден да изведа моя отбор да играе в европейските турнири, утре ще ви кажа каква е разликата. Много по-отговорно е да гледаш цялата картинка за един отбор, отколкото да слушаш треньора и да направиш това, което можеш на терена. Нещата са различни. Лумбард Делова и Адриан Лапеня? С Делова се водят разговори, най-вероятно ще бъде извън групата за мача. Правим всичко възможно да картотекираме Жан-Филип. За Лапеня - трябва да направя избор, той е извън групата за европейските ни мачове. Кевин Додай и Фаетон? С Фаетон също се водят преговори, докато за Кевин преценявам кои футболисти могат да ни бъдат полезни за мачовете, които предстоят и той остава извън групата ни за Европа.

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Имаме нашите идеи в главата си, като отбор не се нуждаем от нищо специално, трябва да бъдем себе си. Специани са тези в съблекалнята, нуждаем се от подкрепата на нашите фенове. ЦСКА в Европа е нещо много специално. Специалното го правят феновете с тяхното поведение на трибуните, с тяхнаха енергия, която ни дават. Искам да ги призова утре да дойдат и да ни подкрепят, да бъдат онази част от нас, която ни бута напред и да вървим заедно в тежките битки. Историята на ЦСКА в евротурнирите ни задължава да даваме най-доброто от себе си. Това ще кажа на футболистите преди да излязат на терена. Но всеки един от нас трябва да разбере, че историята е история. Ако искаме да сме част от нея, трябва да я напишем отново.

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За мен лично напрежението е привилегия. Няма напрежение между мен и феновете. За всички нас има едно нещо, което е свещено - ЦСКА. Всички обичаме ЦСКА, трябва да дадем цялата си енергия, за да може ЦСКА да върви напред. Това искам аз", заяви Христо Янев.

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