Треньорът на Дери: ЦСКА има много добри играчи

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Наставникът на Дери Сити Тиернан Линч заяви, че очаква добър мач срещу ЦСКА в първи двубой от квалификациите на Лига Европа. Специалистът е на мнение, че “червените” имат много добри играчи и са фаворит в битката.

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“Ще бъде трудно, но ще играем за удоволствие. ЦСКА има отлични футболисти, но и ние имаме таланти. Мисля, че двубоят ще бъде интересен. Българите са фаворит, но всичко ще се покаже утре след мача. За нас е голяма възможности и ще дадем всичко от себе си”, каза наставникът.

"ЦСКА заслужава уважение, но ние ще дадем всичко от себе си и ще се опитаме да стигнем добър резултат за реванша. Имаме притеснение, че няма да играем на собствен терен, но това е нормално. За нашите играчи това е уникален шанс да се изстрелят на друго ниво. Те много се раздадоха миналата година, така че ще се опитаме да се насладим на тази възможност"

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