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  3. Скаути от Франция и Англия наблюдавали Вуцов срещу Университатя (Крайова)

Скаути от Франция и Англия наблюдавали Вуцов срещу Университатя (Крайова)

  • 31 юли 2026 | 13:44
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Скаути от Франция и Англия наблюдавали Вуцов срещу Университатя (Крайова)

Скаути, представляващи клубове от Франция и Англия, са наблюдавали вратаря на Левски Светослав Вуцов в мачовете срещу Университатя (Крайова) от квалификациите на Шампионската лига. "Сините" елиминираха румънския първенец след успех с 1:0 в София в първия мач и равенство 2:2 в реванша.

Вуцов се представи солидно и в двата двубоя, като нямаше вина за попаденията в мрежата на софиянци в Крайова. Припомняме, че преди три седмици 24-годишният страж продължи договора си с Левски

Официално: Левски и Вуцов продължават заедно до 2028 година
Официално: Левски и Вуцов продължават заедно до 2028 година

Вуцов премина на "Герена" от Славия преди 18 месеца, като вече записа 59 мача с екипа на "сините", в 26 от които не допусна гол. Той беше със сериозна заслуга за спечелената от Левски през май шампионска титла след 17-годишно прекъсване. Вратарят, който има десет мача за националния отбор на България, е следен по-внимателно от няколко западноевропейски клуба още от миналия сезон.

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